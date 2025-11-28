ČSÚ: 30 let Česka v OECD je příběhem přerodu ve standardní tržní ekonomiku

28.11.2025 13:33 | Tisková zpráva

Pohled na členství v OECD potvrzuje úspěšnou transformaci Česka v exportně orientovanou tržní ekonomiku. Jeho budoucí rozvoj ale závisí na úspěšném vyřešení strukturálních výzev, jako je posílení růstu produktivity, rozvoj high-tech výroby, zvyšování vzdělanosti a podpora vědy a výzkumu.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Česká republika se stala členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na konci roku 1995 jako první z transformujících se ekonomik střední Evropy. Za těchto 30 let se reálná produktivita práce v Česku téměř zdvojnásobila, což pomohlo částečně dohnat starší členské státy. „Zatímco před rokem 2008 zaznamenávala produktivita rychlý růst, v současné době je v České republice i dalších evropských zemích patrná její stagnace,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Česku se podařilo značně zvýšit podíl mladých dospělých s dosaženým vysokoškolským vzděláním z desetiny na třetinu. Silné zaměření na odborné střední školy, které v devadesátých letech představovalo výhodu díky dobře kvalifikované pracovní síle, však nyní studentům ztěžuje přechod na vysoké školy. Schopnosti dospělých, zejména v oblasti numerických dovedností, jsou ale nadprůměrné. Zvyšující se vliv sociálních nerovností pak negativně ovlivňuje studijní výsledky žáků i kompetence dospělé populace. „Předpokladem pro úspěšnou modernizaci Česka je nová podoba vzdělávacího systému, který je zatím zaměřen na střední odborné školství. Nezbytný je i důraz na celoživotní vzdělávání,“ upozorňuje Marek Rojíček.

Celkové výdaje na vzdělávání jsou u nás dlouhodobě nižší než průměr OECD, což platí i pro oblast vědy a výzkumu. Za posledních třicet let počet výzkumníků na tisíc zaměstnanců nicméně výrazně vzrostl a nyní se téměř vyrovná průměru zemí OECD. V oblasti patentových přihlášek ale Česko za průměrem OECD dlouhodobě výrazně zaostává. „Česko na přelomu tisíciletí vsadilo na příliv zahraničních investic, které se zaměřovaly na exportní odvětví. Společnosti pod zahraniční kontrolou hrají zásadní roli ve skladbě finančních zdrojů pro vědu a výzkum, který představuje klíčový předpoklad pro obnovení růstu produktivity. Zahraniční kapitál ale na druhou stranu znamená i vysoké odlivy zisků, které v poměru k HDP patří k nejvyšším mezi zeměmi OECD,“ dodává předseda ČSÚ.

Analytické aktivity OECD se výrazně zakládají na kvalitních datech poskytovaných členskými státy. Český statistický úřad zastává v rámci těchto struktur zásadní roli. Kromě poskytování statistických údajů se ČSÚ aktivně účastní činnosti Výboru pro statistiku a statistickou politiku. Zaměstnanci ČSÚ jsou rovněž členy expertních skupin zaměřených například na oblast národních účtů, statistiky blahobytu, finančních statistik či statistiky mezinárodního obchodu.

