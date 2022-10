SPOLU uspělo v dvaceti senátních obvodech

reklama

„Děkuji všem voličům za to, že ukázali občanskou odpovědnost, přišli volit a podpořili naše kandidáty. Děkuji také všem našim kandidátům za jejich odvahu jít do politického boje, tvrdě pracovat, potkávat se s lidmi, přesvědčovat je o důležitosti Senátu a o tom, že je potřeba jít v těchto volbách volit. Výsledek je jednoznačný, koalice SPOLU uspěla v druhém kole s 20 kandidáty včetně těch, které jsme podporovali. Samotná ODS získala 8 senátorů, čímž jsme zdvojnásobili počet, který jsme obhajovali,“ řekl předseda ODS Petr Fiala a navázal: „Za symbolickou považuji výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil samotný Andrej Babiš s celou svou ekonomickou silou, politickou silou a silou hnutí ANO. A v tomto souboji prohrál. Není to pouze prohra hnutí ANO, je to osobní prohra Andreje Babiše. Vzhledem k výsledkům voleb je pravděpodobné, že Miloš Vystrčil zůstane předsedou Senátu, což je dobrá zpráva nejen pro ODS a koalici SPOLU, ale i pro Českou republiku. Jsem přesvědčen, že v těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika.“

Občanská demokratická strana ODS



„Náš senátorský klub si udržel silný hlas v horní komoře Parlamentu. Hned v prvním kole uspěl Petr Fiala, který naváže na 12 let práce svého předchůdce, lidovce Petra Šilara. Do druhého kola senátních voleb postoupilo celkem šest kandidátů, z toho čtyři ženy. Dnes zvítězili všichni, což je opravdu výjimečné. Historický úspěch zaznamenal v obvodě Kutná Hora náš nový senátor Bohuslav Procházka, který ukázal, že lidovci nejsou stranou pouze pro Moravu. Uspěl i Lumír Kantor v Olomouci, který získal o 4 000 více hlasů než v minulých volbách. Stejně tak získali větší počet hlasů i obhajující senátorky Jaromíra Vítková a Miluše Horská. Voliči je tak odměnili za šest let tvrdé práce pro region. Děkuji všem, kteří k volbám dorazili a vážím si jejich hlasů pro všechny naše kandidáty, a to jak koalice SPOLU, tak KDU-ČSL. Senát díky tomu zůstává nadále demokratickou pojistkou,” uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

„V první řadě bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří k volbám přišli. Pokud to snad mělo být referendum o vládě, jak tvrdila štvavá agresivní kampaň opozice, pak je zřetelné, že lidé naopak ocenili práci vládních stran, zejména koalice SPOLU. Děkuji i všem kandidátům, kteří odpracovali nejenom celou kampaň, ale především jsou připraveni pracovat po celých příštích šest let v Senátu. Mám-li některého z vítězných senátorů zmínit přímo, pak bych ráda pogratulovala 1. místopředsedovi TOP 09 Tomáši Czerninovi. I on čelil ve svém obvodu mimořádně agresivní kampani, na jejíž úroveň se nikdy nesnížil,“ řekla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

TOP 09 TOP 09

