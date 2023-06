Schillerová (ANO): Být směšný je v politice větší provinění než katastrofální neschopnost

reklama

Vážení přátelé, už sedmý ministr Fialovy vlády nahlásil odchod, ale ani tentokrát to není Zbyněk Stanjura. Přitom právě končící ministr zemědělství pan Nekula mohl v pohodě zůstat. Patřil totiž k té světlejší části Fialových ministrů, kteří smutně přihlíží pádu svého resortu, ale aspoň k němu aktivně nepřispívají. Jeho jediné provinění bylo, že kvůli jeho výrokům vtipálci přejmenovali lidovce na LidlOvce, což mu šéf Jurečka nemohl odpustit. Být směšný je v politice bohužel větší provinění než katastrofální neschopnost, jakou předvádí Zbyněk Stanjura. Tak to prostě je.

Největší poklona, která se dá v dnešní době nějakému Fialovu ministrovi složit, je být neviditelný. A tím nemyslím neviditelný jako pan Rakušan, který se potají vplížil do Lucemburku, aby tam podepsal naši povinnost platit za každého nepřijatého migranta. Myslím tím neškodnou neviditelnost, která zdobí třeba pány Šalamouna či Dvořáka, o jejichž existenci se můžete přesvědčit na webu vlády v sekci „Členové.“

Z těchto pánů by si měla vzít příklad celá řada Fialových ministrů. Úpěnlivě je žádám za všechny občany této země. Už nic nedělejte. Minimalizujete tak škody do podzimu 2025.

Pravidlo nic nedělat si vzal k srdci osobitým způsobem Petr Fiala, který hodně mluví, ale ve skutečnosti neřídí žádného ze 17 ministrů z 5 stran koalice. Jen po každém jejich průšvihu řekne do médií, že je všechno v pořádku, případně vykřikne „Babiš!“ aby odvedl pozornost novinářů.

Když je premiér Fiala schopný poslušně opakovat po Rakušanovi, že migrační dohoda je v pořádku, jak by mohl vyhodit vlastního prvního místopředsedu za chyby ve výši 150 miliard, historicky největší schodky státního rozpočtu a zadřenou ekonomiku? Už tolikrát zopakoval do médií, jak „Zbyněk tvrdě pracuje“, že ani po bilionové sekeře ve státním rozpočtu by ho neodvolal. Leda by vyskočili spolu.

Partnerství extrémně slabého premiéra s katastrofálně neschopnými ministry si všímají už i v Evropě. Dokonce k nám přijela Laura C. Kövesi, šéfka úřadu, který v Evropě vyšetřuje daňové podvody ve stovkách milionů či miliardách korun. Snažila se vysvětlit, že u nás zase kvetou mega podvody, jako za starých dobrých časů ODS. Že se u nás začínají sbíhat sítě mezinárodních mafií, které předtím naše vláda dokázala rozbíjet. Kdo nevěří, ať se podívá na zprávy, které v těch letech vydávalo Nejvyšší státní zastupitelství, Národní centrála proti organizovanému zločinu a Nejvyšší kontrolní úřad.

A teď se podržte, čeho se paní Kövesi od Fialovy vlády dočkala. Ocituji Vám její vlastní slova: „V úterý jsem měla mít schůzku s ministrem vnitra. Nakonec se něco změnilo a on na schůzku nepřišel. Setkala jsem se tak s jiným zástupcem resortu vnitra. Doufám, že můj vzkaz bude předán a že na něj dostaneme odpověď.“ Čtete správně, řeč je o panu Rakušanovi. Normálně se na to vykašlal.

Naše země je v pasti. Ministři, kteří na ní páchají největší škody, jsou zároveň předsedové nebo místopředsedové koaličních stran. To je dělá nevyhoditelnými. Drží premiéra i sebe navzájem v šachu, protože nikdo z nich nehodlá odejít před rokem 2025. Kontroly hnutí ANO se ale nezbaví. Dál budeme jejich průšvihy medializovat, pohánět je k zodpovědnosti ve Sněmovně, a jak jsem řekla na tiskovce ve čtvrtek, budeme se obracet i na Nejvyšší kontrolní úřad a orgány činné v trestním řízení. Protože to, co předvádí někteří Fialovi ministři, se už dá označit za porušení povinnosti při správě cizího majetku a záměrné poškozování zájmů republiky.

