Schillerová (ANO): Každý divák se špetkou vkusu by z tohoto nechutného divadla dávno odešel

Vážení přátelé, pětikoalice, to je opravdu šílené divadlo. Premiér Petr Fiala je jako Šípková Růženka, která čeká, až ji políbí ten správný poradce, vyvede za ruku z věže Strakovy akademie a ukáže, jak se změnil svět za ty dva roky, co dřímala ve své vysoké komůrce a telepaticky vysílala signály pro prince Desirého. A hned mě napadají další divadelní kusy.

Žebrácká opera

To když pětikoalice vzala peníze důchodcům, a dokonce odmítla valorizovat příspěvek na péči pro ty nejzranitelnější.

Lakomec

Když pro pár jednotek miliard likviduje vědu a výzkum, a tím přímo útočí na českou inteligenci. Ruší školkovné a další benefity pro mladé rodiny, a tím dál snižuje porodnost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Mnoho povyku pro nic

Když s fanfárami představila svůj daňový balíček, který akorát zchromí českou ekonomiku, zastaví rozvoj a zvýší nezaměstnanost. To neříkám já, ale sami experti na ministerstvu financí.

Škola pomluv

Když všechna svoje selhání, nejdražší energie v Evropě a jednu z největších inflací v Evropě bez ustání hází na Babiše, Schillerovou a hnutí ANO. A budou v tom pokračovat, dokud neodejdou.

Sňatek z donucení

Jen díky němu dokázalo pět stran porazit jediné ANO. Pro dvě strany tohoto slepence to je zároveň poslední šance, jak se udržet ve Sněmovně. Zaplatily ale nejvyšší cenu. Ztratily svou duši. ODS žehná zelenému šílenství, Piráti přihlíží asociálním škrtům, Lidovci šlapou po mladých rodinách, Starostové ruší městům a vesnicím pošty a snaží se je připravit o část daňových příjmů. Jediný, kdo o duši nepřišel, je TOP 09, protože ji nikdy neměla.

Nepřehlédnutelým členem Fialova ansámblu je prima balerina Zbyněk Stanjura, který nám předvádí své piruety a arabesky s prasklými achilovkami a doufá, že vydrží až do konce. Aby si udržel fasádu, seškrtal desítky miliard naprosto nutných investic do dopravy a školství a teď vám všem tvrdí, že to jsou úspory. Za zády všech si pak jde Fialova vláda půjčit do Bruselu 137 miliard korun s neznámým úrokem a bez jakékoli svobody určit si, na co ty peníze může naše země použít. Experti odhadují, že těch 137 miliard na úrocích přeplatíme o 50 miliard. Je to dluh, který vyfasují naše děti a budoucí vláda po Fialovi.

Každý divák se špetkou vkusu by z tohoto nechutného divadla dávno odešel. Dveře sálu jsou ale zamčené a my všichni musíme na představení, plné netalentovaných sólistů, ještě dva roky koukat.

Přeji vám všem hezký víkend.

