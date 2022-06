Schillerová (ANO): Premiér a jeho ministři si dál žijí vlastní sen

reklama

Zdravím vás, přátelé,

ve středu, po dlouhém půl roce nekonečného mlčení, vystoupil Petr Fiala se svým prvním projevem. Očekávání, že premiér uklidní národ a konečně představí jasný plán vlády pro boj s energetickou krizí, se bohužel nenaplnila. Kdo snad doufal, že premiér bude komentovat bezprecedentní kauzu na pražském magistrátu, musel být rozčarován. Nic z toho se nekonalo, a lidé dál musí žít ve strašné nejistotě z budoucnosti.

Místo toho nám premiér nabídnul fňukání a jako vždy svádění všech problémů vlády na válku a na vládu Andreje Babiše. Slyšeli jsme jen plané sliby o uvolnění zatím imaginárních 66 mld. na boj s energetickou drahotou, žádný krátkodobý plán, žádná konkrétní a již schválená opatření. Lidé nevědí opět nic a již jen čekají na náraz do zdi až jim v létě dorazí první vyúčtování za energie.

Nezaznělo, že v rámci předsednictví ČR v Radě EU je pro premiéra jasnou prioritou řešení energetické krize, energetická burza a to, jak naši energii levně vyvážíme a draze ji zpět nakupujeme. Lidé čekali na ujištění, že pro premiéra bude provořadým zájmem cena energie pro české občany. Toto trápí společnost a to lidé potřebovali slyšet. Premiér slíbil, že stát nenechá nikoho padnout. Ale už se tak stalo, pane premiére. Vystrčte hlavu ze své bubliny, lidé a rodiny již padají, vítejte v realitě. Třetina lidí je již díky nečinnosti kabinetu na hranici chudoby a jednoduchá efektivní řešení vláda stále žádná nenabízí. Vládě jsme již nabídli našich 12 bodů pro boj s krizí. Jejich realizace by byla jednoduchá a fungovala by okamžitě. Ale to by musela vláda kývnout na naše návrhy a potlačit své ego, místo toho tak raději dokola vymýšlí složitá a administrativně náročná řešení, aby nakonec nevymyslela vůbec nic.

Premiér a jeho ministři si dál žijí vlastní sen, že vše nějak dopadne. A když už je vláda tlačena do kouta, opakuje stále dokola svoji mantru o rozpočtové neodpovědnosti Babišovy vlády.

Potýkali jsme se s covidovou krizí, kdy jsme masivně pomáhali. Peníze z vládní pomoci, např. kompenzační bonus pro OSVČ a dohodáře, měli lidé na svých účtech v řádu několika dní. Nové vládě jsme naši zemi předali jako 6. nejméně zadluženou v rámci EU.

V jakém stavu ji předá vláda Petra Fialy? Zkuste si tipnout. Vláda se totiž chystá vytvořit obří schodky, výrazně vyšší, než udělala naše vláda. Již nyní jsou naplánované v celkové výší 1 200 miliard, a to lidé neviděli od státu doposud téměř ani korunu. Takto vypadá dokola omílaná rozpočtová odpovědnost v podání vlády Petra Fialy.

Nářky premiéra o tom, že naše vláda byla energeticky nezodpovědná, jsou čistý alibismus. Kdyby vláda ČSSD s aktivní pomocí ODS, v rámci jejich tzv. opoziční smlouvy, jednoho z největších podvodů na voliče, neprivatizovala Transgas, mohli jsme být nyní ve zcela jiné situaci. Vláda a celá naše země, lidé i firmy teď sklízí to, co ODS zasela. Svádět vlastní selhání a selhání předešlých vlád ODS na hnutí ANO, které již půl roku není u vlády a do roku 2013 se na žádné vládě ani nepodílelo, je obyčejnou drzostí, ale hlavně zoufalým pokusem odpoutat pozornost od vlastní neschopnosti.

Ani slovem se v projevu nezmínit o obří korupční kauze na pražském magistrátu svědčí o nechuti konat tak, jak koalice lidem slibovala před volbami. Sliby, že nová vláda přinese více transparentnosti, demokracie, morálky a rozpočtové odpovědnosti zapadaly prachem. Vláda 5koalice se stává vládou, která zde není už ani pro vlastní voliče. Vykašlala se na vše, co jim slíbila. Naprostá destrukce vlastních hodnot. Místopředseda vlády Vít Rakušan je jako ministr vnitra v obrovském střetu zájmů a vláda dělá, že to nevidí. A premiér děkuje zúčastněným za novou politickou kulturu! O kauze již píší zahraniční média, a pohádka o velkém státníkovi ze střední Evropy tak bere za své. Je to mezinárodní ostuda v době, kdy přebíráme předsednictví EU. Kauza je dále vyšetřována a nikdo neví, kam až dosáhne, kdo všechno s mafiánem Redlem ještě komunikoval, nebo spolupracoval. Taktika „vymlčet“ kauzu takových rozměrů ohrožuje stabilitu vlády v době nastupujícího českého předsednictví.

Marně hledám smysl premiérova projevu. Vše co řekl, jsme se totiž v průběhu dne již dozvědeli z tiskovek. Takto celý projev vypadá jen jako hloupý pokus o známé „vrtěti psem“. Kosmeticky zamaskovat pachuť po rozsáhlém policejním zátahu se premiérovi nepovedlo, měl se k tomu postavit jako chlap a na rovinu přiznat, že naše země je vedle energetické a uprchlické krize i v krizi politické způsobené stranou, kterou vede jeho ministr vnitra.

Přátelé, vrátíme vám vaši naději a budoucnost!

