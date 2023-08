Schwarzenberg: Nikdo nečekal, že se rakouský kancléř rozhodne tak rázně

reklama

Dne 12. července se v Rakousku stala pozoruhodná událost. Kancléř Karl Nehammer, který platí za velice slušného, ale spíše nenápadného politika, měl v televizi hned dvě vystoupení. V prvním prohlásil, že předseda Svobodomyslné strany Rakouska (FPO) Herbert Kickl je nebezpečný pro stát. Za dvě hodiny poté dokonce kancléř prohlásil, že žádná koalice s ním nikdy nepřipadá v úvahu.

Je to dosti závažná změna rakouské politiky, neboť tím se kancléř Lehammer vzdal po příštích volbách při koaličních jednáních se sociálními demokraty, obvyklým partnerem Strany lidové ve vládách, jakékoliv páky, kterou by je mohl přinutit k ústupu. A to poté, kdy si sociální demokraté zvolili velice levicové vedení.

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 11% Ne, ať ho nejmenuje 79% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 7217 lidí

Změní to politickou situaci v Rakousku. Jedním z důvodů této změny, byť ne nejdůležitějším, je ten, že Kickl vystoupil proti účasti Rakouska na European Sky Shield Initiative, spolupráci evropských států pro bezpečně nebe. Jde o určování přesné dráhy raket, které by byly na Evropské území vypuštěny a o to, že teprve jednotlivé vlády mohou rozhodnout o jejich eventuelním sestřelení. Proto účast na této iniciativě nijak nenarušuje rakouskou neutralitu.

Herbert Kickl je kromobyčejně nadaný politik, ale je to také naprostý demagog. Ale velice úspěšný. Stranu, která po různých skandálech ztratila velkou část voličů, přivedl zase k vrcholu a dnes je na stejné úrovni, jako je Strana lidová. Následuje víceméně politiku Viktora Orbána, či u nás Okamurovců a je prodlouženou rukou Putina v Rakousku.

To je známo už delší dobu, ale nikdo nečekal, že se kancléř Nehammer z výše uvedených důvodů rozhodne takto rázně. Ušetří tím Rakousko vlády polofašistické strany a Evropskou unii toho, že by po volbách zastupoval Rakousko spojenec Orbána, což by ještě zkomplikovalo už tak složitou situaci v Evropě.

Budiž mu za to dík.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schwarzenberg: Jsme opravdu zvláštní národ Schwarzenberg: Buďme rádi, že máme prezidenta frajera Schwarzenberg (TOP 09): I my jsme se během dvacátého století dopouštěli krvavých zločinů Schwarzenberg: Svítá jistá naděje, že se Itálie dostane ze svých věčných krizí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE