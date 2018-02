Seďa (ČSSD): Politické deklarace obranyschopnost naší země nezvýší

Dnes již nemám tolik informací z dění v naší armádě, ale informace z Velitelského shromáždění k vyhodnocení výcvikového roku 2017 mě moc nepovzbudily. Jediné s čím souhlasím je skutečnost, že naši vojáci nám v zahraničních misích ostudu nedělají, právě naopak jsou výkladní skříní naší armády. Rozhodně však politické deklarace, které pronesli paní ministryně obrany či předseda vlády obranyschopnost naší země nezvýší.

Paní ministryně hovoří o tom, že Armáda ČR je jednou z nejkvalitnějších armád. Nevím, kolik vojenských jednotek viděla, ale pokud můžeme být na něco hrdí, tak na profesionální vojáky. Těm totiž často scházejí základní věci výstroje a výzbroje. A když jedou do zahraničí, tak si za své raději kupují bojové doplňky sami. O tom, že modernizace naší armády jde velmi pomalu, hovořila i paní ministryně, ale otázkou je, zda přehodnotí základní priority armády. Rozhodně však nezachrání přešlapování na místě, kterého se dopustil její předchůdce. A opravdu to není pouze o finančním rámci, jako spíše o plánování a dodržování plánu.

Vzpomínám si, že jsem kritizoval Koncepci výstavby Armády České republiky, která nebyla důkladně projednána v garančním výboru před schválením vládou. Posléze se ukázalo, že vlastně neplatí a to nejen proto, že schází 65 miliard korun n potřebné dlouhodobé modernizační programy. KVAČR přestal platit, protože se najednou změnily priority pro jednotlivé vojenské akvizice. To přece odporuje základům dlouhodobého a střednědobého plánování, a to nejen v naší armádě.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



Samostatnou věcí jsou nábory. Je chvályhodné, že armáda nabrala v minulém roce 2174 nových rekrutů. Problémem ovšem je, že téměř stejný počet vojáků z armády odešlo. Proto také naplněnost naší armády je v průměru toliko 83%. Zároveň se nehovoří, že některé útvary nedosahují ani 70 procentní naplněnosti. Přes všechnu snahu i nový zákon se nedaří razantně zvyšovat počet příslušníků aktivních záloh. Právě v personální oblasti by paní ministryně měla přidat a měla by se zaměřit na nešvary v neprodlužování vojenských závazků apod.

Opravdu mě mrzelo, že na rozdíl od minulých let se velitelského shromáždění nezúčastnil prezident republiky. Ten by měl tlačit na současnou vládu, aby řešila konkrétní problémy naší armády a zajistila postupné navyšování rozpočtu kapitoly 307. Prezentace ozbrojených sil v rámci oslav 100, výročí založení samostatného československého státu je sice jeden ze zajímavých úkolů naší armády v tomto roce. Ale mě, jako daňového poplatníka by spíše zajímaly schopnosti AČR a jejich zvyšování pro zajištění obranyschopnosti naší země.

