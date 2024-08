Seďa (SOCDEM): Kdo tlačil ZEVO v uherskohradišťském CTZ

Dnes, kdy vedení CTZ mění „za pochodu“ plán modernizace spalování a po zavedení plynu a kogenerace uvažuje o opuštění ZEVO a jeho nahrazení průmyslovými tepelnými čerpadly, se ozývají „pochvalné“ hlasy. Přitom tytéž hlasy ještě nedávno schvalovaly plánovanou modernizaci CTZ.

To, že současná vláda pod tlakem EU změnila dodavatele plynu a tím způsobila i jeho zdražení, není hlavním důvodem k opuštění ZEVO. Tím hlavním důvodem je odpor veřejnosti ke zhoršení kvality životního prostředí ke spalování komunálního odpadu, který by se svážel do našeho města. Byla to opoziční sociální demokracie, která jako první a od samého počátku byla proti spalování komunálního odpadu v CTZ, tudíž byla proti drahému ZEVO v CTZ. Dnes sice nemáme svého zástupce v městském zastupitelstvu a nemáme přístup do Zpravodaje města, ale to neznamená, že se o dění v našem městě nezajímáme a že nebudeme kritičtí k rozhodování současné pravicové koalice.

Určitě vítáme snahu vedení CTZ o zrušení projektu ZEVO, na straně druhé podporujeme taková řešení, které nebudou zatěžovat životní prostředí a zároveň budou cenové příznivé pro občany města. Škoda jen peněz, které byly použity pro projekt ZEVO i k jeho oponentnímu posudku, který byl „účelově“ zadán pro podporu ZEVO v CTZ. Jako by bylo předem rozhodnuto, co je pro zisk CTZ nejlepší.

Je třeba, aby se občané města více zajímali, kam mizí peníze z jejich daní. Které investice jsou pro současné vedení radnice důležité a které tolik potřebné investice odkládají. Nebo dokonce vůbec neřeší tolik potřebné investice zabezpečující snížení dopravní zátěže, finančně dostupné bydlení pro mladé rodiny či seniory a konečně vyřešení nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Zároveň jdou velmi malé investice do revitalizace vodních ploch a do výsadby nových parků a zeleně.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



