Sehnal (APB): Kolektivní imunita už dávno mohla být. Vláda jde špatnou cestou

reklama

V České republice je dnes očkováno dvěma dávkami už přes 50 procent lidí. Připočteme-li k tomu, že zhruba dalších deset procent jsou děti do 10 let, které se pravděpodobně očkovat nebudou, pak můžeme hovořit o tom, že šest milionů lidí je v zóně bezpečnosti. Tři až čtyři miliony covid-19 prodělalo, z nichž část se pak nechala naočkovat, lze tak přičíst další cca jeden a půl milionu lidí, co mají protilátky v důsledku prodělané nemoci.

V současné době je plně imunizováno šest a půl milionu lidí plus milion dětí. Zbývá nám proočkovat asi dva a půl milionu lidí, což při současném tempu očkování to vychází, že v průběhu podzimu budeme schopni naočkovat všechny lidi.

Stále ovšem platí, že vláda špatně stanovila priority a udělala pouze segmentaci podle věku, kdy začala očkovat od lidí 80 plus, na rozdíl od amerického modelu, kdy se očkovalo od 16 či 18 let. Mám zajímavou osobní zkušenost za svého okolí typu “naše malá to přinesla ze školy, náš mladej to přinesl ze soustředění”. Ve svém okolí jsem nezažil situaci, že by do některé rodiny zatáhl onemocnění covid-19 nějaký senior.

Většinou se jednalo o mladé členy domácnosti, co se nakazili jinde mezi mládeží a nemoc přinesli do rodiny, kde ji pak prodělali dva až tři další členové. Z tohoto pohledu se ukazuje, že americký model očkování byl správný a funkční, zatímco ten český jít opačnou věkovou cestou nebyl zvolen správně. Očkovat lidi, co jsou v domácí izolaci a nikam nechodí a tedy se nepodílí na přenosu nákazy nedává smysl. I tak byli v bezpečí, nemoc k nim mohli přinést mladí neočkovací členové rodiny.

Teď samozřejmě hrozí, že po letních prázdninách se počty nakažených zvýší a bude to vlivem, že se lidé vrátí z dovolených a to právě bude ten dva a půl milionu dosud neočkovaných. Může to způsobit vzedmutí další, nejspíš už čtvrté, vlny pandemie. Vláda měla dříve uvolnit vakcinaci bez rezervace, protože lidé, co chtěli vycestovat, nepochybně by využili možnosti se vakcinovat dříve. Bylo by to uplatnění tržního chování, kdy by první byli lidé, kteří vakcínu potřebují s ohledem na způsob svého života. Kastování podle ročníků bylo nevhodné a neefektivní.

Ing. Pavel Sehnal APB



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „P*asárna.“ Advokát: Za očkování tenisky? Jako prodávat předražené hrnce „Jděte do p*dele!“ „To je naposled.“ Češi ve varu, covid ničí fotbal Zlaté časy pro Pfizer. Zisky se počítají v desítkách miliard dolarů Flegr se rozjel: Protilátky zjišťovat z kostní dřeně. Šmucler se nezdržel poznámky o rozdílu mezi lékařem a biologem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.