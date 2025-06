Mašek (ANO): Z naší politické scény se stává špína sama

Jsme stát, který pere špinavé peníze!

Jsme stát, který legalizuje peníze z trestné činnosti!

Jsme stát, který legalizuje peníze z prodeje drog!

Jsme stát, který legalizuje peníze z černého trhu se zbraněmi!

Jsme stát, který legalizuje peníze z trhu s falešnými doklady!

A můžeme pokračovat.

Mezinárodní ostuda jako hrom!

SPOLU a STAN se neodmyslitelně zapíšou do dějin nejen české politiky!

Stojíme tu tváří v tvář mezinárodnímu skandálu a z naší politické scény se stává špína sama.

Koalice SPOLU a STAN si navěky zajistí místo jako nezkorumpovanější seskupení všech dob.

Podle serveru iROZHLAS je ale hodnota uchovaných kryptoměn mnohem vyšší. Ve virtuální peněžence Jiřikovský schraňoval bitcoiny, které dosáhly hodnoty 12,5 miliardy korun. Vyplývá to ze dvou na sobě nezávislých transakčních analýz webů Arkham a Walletexplorer.

Tak jestli tam nebyly tři miliardy, ale dvanáct, z nichž část odplula den před slavným darem ministerstvu neznámo kam, tak se začínám bát ... to co nedávalo smysl ... mohlo nějaký smysl mít.

Co mi z toho vychází?

Blažek – Zlatý padák.

Otázkou je, jaká byla role ministra financí Stanjury?

Ve České republice spadá Finanční analytický úřad (FAÚ) pod Ministerstvo financí. FAÚ je orgán, který se zabývá bojem proti praní peněz a financování terorismu. Jeho úlohou je analyzovat podezřelé transakce a přispívat k prevenci finanční kriminality.

Že by o tom Stanjura nevěděl, když to dle médií zmíněný úřad začal již dříve, než se to dostalo do novin, vyšetřovat?

Takže o tom vědět musel!

Tečka!

Otázkou je, jaká byla role předsedy vlády Fialy?

O všem věděl! Premiér České republiky dostává informace od několika klíčových bezpečnostních složek, které zajišťují bezpečnost státu a poskytují vládě nezbytné zpravodajské informace. Mezi hlavní patří:

Bezpečnostní informační služba (BIS) – vnitřní zpravodajská služba zodpovědná za sledování a analýzu hrozeb národní bezpečnosti uvnitř České republiky. Zabývá se otázkami jako je boj proti terorismu, špionáži, organizovanému zločinu, extremismu a ochranou ekonomických zájmů.

Takže o tom vědět musel!

Tečka!

Otázkou je, jaká byla role ministra vnitra Rakušana?

Pokud má policie podezření na praní špinavých peněz, tedy na legalizaci výnosů z trestné činnosti, kroky, které policie musí podniknout, mimo jiné, zahrnují: Spolupráci s Finančním analytickým úřadem (FAÚ): Tento úřad, spadající pod Ministerstvo financí, se specializuje na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. FAÚ analyzuje hlášení o podezřelých transakcích a spolupracuje s policií při vyšetřování.

FAÚ ty informace měl!

Takže o tom policie věděla!

Nekonala PROČ?!

Jaká je v tomto případě role bezpečnostních služeb?

Vypadá to na fatální selhání. Nebo šlo o “vyšší hru”, kdy se to aktérům vymklo z kontroly. Ostuda je doslova “světová”. Kdy a čí hlavy budou padat, na to si musíme chvilku počkat.

Z Fialovy kampeličky se peníze nosily v igelitkách, z Rakušanova Dozimetru tady máme pár mrtvých, z Jurečky máme závan alkoholu a podivných zakázek na MPSV, a Piráti nám zařídili, že se tady dalších 10 let skoro nic nepostaví a škody půjdou do miliard.!?

Tahle vláda by měla okamžitě skončit!

Je to neuvěřitelné a nepřijatelné, jak hluboko jsme klesli!

Tohle musí bezodkladně skončit.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky