Eva Decroix v Partii: Voliči chtějí náš směr

Předvolební kampaně začínají nabírat na intenzitě. O tom, co mohou politici nabídnout lidem a jak se na jejich volbě podepíšou aktuální geopolitické události, diskutovali v Partii Terezie Tománkové místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, poslankyně Taťána Malá (ANO), senátor Robert Šlachta (Přísaha) a poslankyně Eva Decroix (ODS).

Hlavním tématem debaty byla bitcoinová kauza a rezignace Pavla Blažka (ODS) na post ministra spravedlnosti. „Reakce byla velmi rychlá, toho si vážím. Právní stát je základní hodnota,“ pravila Decroix. Důležité podle ní bude, jak dopadnou probíhající řízení. „Ministr se zachoval tak, aby nepoškodil ministerstvo, patří mu za to dík,“ řekla poslankyně.

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jednal ministr správně?“ zeptala se moderátorka. „Politický aspekt je vyřešen podáním demise. Druhý je právní. Toto zatím nemohu hodnotit,“ zdůraznila Decroix. Je teď podle ní důležité nechat prostor pro práci expertům. „Máme instituce, které mají právní aspekt posoudit,“ dodala politička ODS.

Decroix ministryní spravedlnosti?

Poslankyně Malá uvedla, že ANO trvá na odstoupení vlády. „Peníze pocházely z trestné činnosti. Pachatelé obchodovali s drogami a se zbraněmi. Odsouzený muž peníze ukradl. Nerozumím tomu, že nám Blažek tvrdí, že otevírali bitcoinovou peněženku v květnu, když to bylo už v březnu. Blažek je inteligentní člověk. Nevěřím tomu, že by se nepodělil o finance s Fialou a se Stanjurou. Nezdá se mi to. Je potřeba, aby vláda vyvodila zodpovědnost. Ze strany Blažka to nebylo hrdinství,“ řekl Malá. A že nevěří, že tuhle „hru“ hrál sám.

Mgr. Michaela Šebelová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Odešli by starostové z vlády, kdyby Blažek neudělal, co udělal?“ chtěla vědět Tománková. „Je v zájmu celé vlády, aby ODS navrhla důvěryhodného kandidáta na ministra. Kdyby Blažek nepodal demisi, tlačili bychom na to. V tuto chvíli není na stole otázka, zda bychom vystoupili z vlády,“ prohlásila Šebelová, místopředsedkyně STAN. Namístě podle ní je opatrnost. Není možné financovat stát z trestné činnosti. „Pokud peníze pocházejí z trestné činnosti, má je stát zabavit, nikoliv dostat darem,“ zdůraznila Šebelová. Podle ní ministři ze STAN o daru nevěděli.

„Nesouhlasím s místopředsedkyní ODS,“ ozval se senátor Šlachta. Zájmem státu podle něj je „zajišťovat“ finanční prostředky z nelegální činnosti. „Teď se dozvídáme, že nějaký dealer si legalizuje výnosy z trestné činnosti. Buď je Blažek naivní a hloupý, nebo něco z těch 12 miliard mělo někam přitéct,“ zdůraznil senátor. připomněl, že soud rozhodoval už před lety, ale policisté nebyli schopni finanční prostředky dohledat. „Otevřeme peněženku, část si jako stát necháme, zbytek si rozdají. To je šílené,“ zmínil Šlachta. „Zločinec nám nechá miliardu a zbytek si nechá?“ rozčílil se senátor.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Fakta neznáme,“ sdělila Decroix, a dodala: „Počkejme, jaký bude výsledek vyšetřování.“ – „Stát má vydělávat na trestné činnosti? To je strašné!“ namítl Šlachta. – „Je neakceptovatelné, abychom si tu dovolili dávat subjektivní odpovědi. Až budeme mít výsledky, pojďme si o tom popovídat. Já nevím, co vyplyne z vyšetřování,“ zdůraznila Decroix a dodala, že „nejsme policejní stát“.

„Vy máte jistotu, že o tom ministr Stanjura nevěděl?“ zeptala se moderátorka.

„Celé to probíhá v resortu ministerstva spravedlnosti. Informace zřejmě někde sdělena byla. Vláda to neprojednávala,“ zdůraznila Decroix. „Byla to akce, která probíhala na ministerstvu spravedlnosti. Nebyly zapojeny jiné resorty,“ trvala Decroix na svém. „Nemám ověřenou informaci, kolik bylo prodáno bitcoinů,“ zdůraznila Decroix. „Jak dlouho běží šetření Evropské komise ohledně Babiše?“ zaútočila na poslankyni Malou, která se marně pokoušela dostat ke slovu. „Je nutné nechat proběhnout vyšetřování. Byla by škoda poškodit jméno ministra spravedlnosti. Ministr podal demisi,“ zopakovala Decroix.

Šebelová se podivuje, že k takové situaci vůbec mohlo dojít. „Blažek to politicky vyřešil, ale otázky zůstávají. Mrzí mě, že se to vůbec stalo. Nikdo si nemůže myslet, že je správné takto hazardovat s důvěrou veřejnosti,“ zdůraznila Šebelová.

„Kauza běží. Je tu člověk, který si čtyři roky odseděl. Jeho advokát oslovil ministerstvo spravedlnosti. Nevěřím tomu, že to bylo pokání. Věřil bych tomu, pokud by státu nechal celých 12 miliard,“ řekl Šlachta. Ministerstvo spravedlnosti nemělo podle něj do záležitosti vůbec vstupovat.

„Kde byl finančně-analytický útvar? Kde byla BIS? BIS informuje o méně závažných věcech. Taková věc by BIS neutekla,“ řekla Malá a dodala, že premiér musel o všem vědět.

„Je rovina právní a rovina politická. Už tu padají termíny jako praní špinavých peněz. Diskuse může proběhnout, až budeme mít výsledky vyšetřování. Celá diskuse, která proběhne ve čtvrtek, bude v tomto módu,“ předjímala Decroix. A zopakovala, že politická odpovědnost byla vyvozena rezignací Pavla Blažka.

„My nemůžeme čekat, až vše bude vyšetřeno. Bude to trvat dlouho. Platí, že je nutné na otázky odpovídat. Přestože je presumpce neviny, musíme se ptát. K takové situaci vůbec nemělo dojít,“ zopakovala Šebelová.

Malá očekává od čtvrteční schůze Sněmovny, že se poslanci přece jen něco dozvědí. „Nemůžeme to nechat ležet. Jde o reputaci České republiky,“ zdůraznila politička.

Šlachta nepředpokládá, že by vláda podala demisi. ODS by však měla podle něj křeslo ministra spravedlnosti přenechat jiné straně nebo nestraníkovi, nezávislému odborníkovi.

„Kdo bude novým ministrem?“ chtěla vědět Tománková.

„Má to komentovat premiér. Učiní tak v průběhu týdne. Až tak učiní, pojďme tu diskusi vést. Snažím se nespekulovat. Tím méně budu spekulovat o tom, co by se mělo týkat mé osoby,“ prohlásila Decroix. Přímé odpovědi na otázku, zda novou ministryní spravedlnost má být ona sama, se vyhnula.

„Je to kompetence premiéra. Je v jeho zájmu navrhnout důvěryhodného člověka. Očekáváme, že to oznámí nám dříve, než s tím půjde na veřejnost,“ vyjádřila se Šebelová.

„Tahle vláda by se měla sbalit a předat demisi do rukou prezidenta. Pokud to neudělají, byla by dobrá úřednická vláda,“ navrhla Malá.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Co bude s miliardou na účtech ministerstva spravedlnosti?“ zeptala se moderátorka. – „Bude to záviset na tom, jaký bude právní režim těchto prostředků; jestli náležejí státu, nebo nenáležejí. Jak dlouho tam budou ležet, nevím. Nechejme to stranou, věnujme se řešení kauzy,“ pravila Decroix.

Čapí hnízdo, Dozimetr, severní Čechy a bitcoinová kauza

Dále diskutující komentovali vývoj volebních preferencí. Tománková uvedla, že Blažek je čtyřkou na volební kandidátce ODS v Jihomoravském kraji.

„To jsou věci, které se teprve budou řešit. Chceme vyhrát volby. Rozumím tomu, že teď budeme řešit kauzu. Rozumím tomu, že je třeba o ní diskutovat. Ale je to individuální kauza pana ministra. Čtyři roky se snažíme, pracujeme, toto všechno je důležité, abychom to voličům vysvětlili. Trajektorie je správná. Voliči chtějí zachovat náš směr,“ vyjádřila svůj názor Decroix.

Moderátorka pak připomněla kauzy ANO na severu Čech. „Ti lidé okamžitě skončili. Nestrkáme před tím hlavu do písku. To je ten rozdíl,“ řekla k tomu Malá. – „My taky nestrkáme hlavu do písku. Pan mistr skončil,“ podotkla Decroix. „Kdo tady říkal: Nikdy neodstoupím?“ nadhodila. – Malá namítla, že Čapí hnízdo je 18 let stará kauza. „Vy jste v téhle chvíli u vlády,“ obrátila se na Decroix. „Tato vláda přece musela mít odborníky, kteří kryptoměnám rozumějí,“ zdůraznila Malá.

Decroix však trvala na tom, že celá kauza je věcí exministra Blažka. Vláda podle ní o ničem nejednala. – „My vás nechceme kádrovat,“ namítla Malá. „My jen zastupujeme voliče.“

Fotogalerie: - Školská novela

Moderátorka se zeptala senátora Šlachty na to, jak pokračují jednání Přísahy se SOCDEM.

„Zítra se to dozvíte. Maláčová svolala tiskovou konferenci. Jednání stále probíhají. Jde o místa, název, kandidáty. Od ANO jsme nabídku kandidovat u nich nedostali. U Motoristů jsou dveře zavřené. Macinka udělal podraz, my jsme to odnesli. Objíždíme republiku. Posloucháme, co lidem chybí. Lidé si možná ještě uvědomí, jak důležitá je bezpečnost,“ řekl Šlachta. A dodal, že pokud jde o Přísahu, může říct, že kdyby to bylo na nich, tak 12 miliard z bitcoinové kauzy by zůstalo státu. Možnost, že on sám bude kandidovat do Sněmovny, je podle Šlachty dosud otevřená.

Šebelová jednoznačně vyloučila, že by STAN v předvolební kampani využila bitcoinovou kauzu pro vylepšení vlastního výsledku. „Budeme i nadále hovořit s lidmi. Máme zájem, aby uspělo i Spolu, abychom mohli třeba i s Piráty pokračovat,“ řekl Šebelová. Kauza Dozimetr je podle ní politicky vyřešena a týká se i jiných stran. „Budeme se soustředit na to, co děláme každý den,“ zdůraznila politička. „Cílíme na naše voliče,“ odpověděla na otázku, zda STAN nechce oslovit i stávající voliče Pirátů.

K volební kampani se vyjádřila i Decroix. „Situace je čitelná. Naším soupeřem je opozice – ANO, SPD. Nad nimi se snažíme vyhrát. U Pirátů mám otazník. Pokud se budou chovat jako nyní, bude těžké najít koaliční potenciál,“ řekla a dodala, že zastřešujícím tématem bude bezpečnost.

„Vylučujete vládu se stranami vládní koalice?“ zeptala se moderátorka poslankyně Malé. „Uvidíme podle výsledků voleb,“ vyhnula se politička přímé odpovědi a poukázala na nečitelnost programů některých stran. Tománková se pak zeptala, kde je čitelnost hnutí ANO. „My máme priority jasné. Volební program představíme voličům,“ zdůraznila Malá.

Psali jsme: Erik Best má Pavla přečteného. Ví, kdo má být premiér „Fiala udělal ze svých voličů sektu.“ Holec ke kauze Blažek Kdo tady nahrál Rusku? Fialovu a Blažkovu ostudu vidí celý svět „Ďáblův advokát”: A co ten Blažek vlastně provedl? Nic