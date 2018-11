Sehnalová (ČSSD): Práva cestujících v železniční dopravě

Jedním z témat nadcházejícího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude hlasování o právech cestujících v železniční dopravě. Mimo jiné tento návrh posiluje práva lidí se zdravotním postižením a usnadňuje jejich cestování. Díky novým pravidlům by měli mít lepší přístup například k informacím o spojích, přístupných stanicích nebo dostupné pomoci. Další změny se tykají podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku a nebo rozšíření působnosti nařízení na vnitrostátní osobní dopravu.

„Pokud dnes chce člověk se zdravotním postižením cestovat vlakem, musí si často svou cestu plánovat dlouho dopředu. To považuji za nepřijatelné, a věřím, že během plenárního zasedání kolegové podpoří můj návrh na zkrácení lhůt pro objednávání asistenčních služeb. Zkušenosti z ostatních států EU nám ukazují, že je možné tuto dobu zkrátit. Tato opatření by lidem s postižením nejenom výrazně usnadnilo plánování cesty vlakem, ale pomohlo by jim i s dosažením větší nezávislosti," uvedla Olga Sehnalová.

Evropský parlament bude o zprávě debatovat ve středu 14. 11. a hlasovat ve čtvrtek 15. 11. ve Štrasburku.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sehnalová (ČSSD): Odkupem pozemků začíná jízda! Držte si klobouky... Sehnalová (ČSSD): O lékařích, učitelích a další škodné v zastupitelstvu... Sehnalová (ČSSD): Znečištění plasty se dostalo na neúnosnou míru Sehnalová (ČSSD): Zákon lépe umožní vyšetřovat a trestat nepoctivé obchodníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV