Senátor Canov: Už nevíme co roupama, tak jsme vymysleli v Evropě GDPR

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové,

svět nebo možná Evropa se zbláznila, už nevíme co roupama, tak jsme vymysleli v Evropě GDPR. Popravdě řečeno, neumím si představit, jak jsme mohli do této doby žít.

Ale já nejdříve upozorním na jeden odstavec. On už o něm mluvil kolega Vystrčil. Na článek 83, odstavec 7, kde je napsáno, že každý stát může stanovit pravidla, zda a do jaké míry by se měly správní pokuty vztahovat na orgány veřejné moci. Jinými slovy, podle mého názoru, pokud tato pravidla nejsou stanovena, což nejsou, když ten zákon není, tak podle mě z toho vyplývá, že nelze stanovit správní pokuty orgánům veřejné moci, když doteď platí jen to nařízení EU. Tzn. podle mého názoru se doteď nedá žádnému orgánu veřejné moci, žádné škole apod. dát žádná pokuta a podle mě by to každý u soudu vyhrál. Dopředu řeknu jednu věc, takže bych byl rád, aby se tohoto drželo. Podle mě je to velice důležité sdělení, tato věc.

Nechci nového pana ministra vnitra zarmoutit, ale můžu vám, pane ministře říci prostřednictvím pana předsedajícího, že veškeré metodické pokyny jsou úplně k ničemu, právní hodnota nula. Právní hodnota nula. Nemají žádnou váhu. Dokonce i ke kolegovi Vystrčilovi, prostřednictvím pana předsedajícího, žádné dotazy nebudou zodpovězeny se zárukou. Nemůžou. Jediné, co platí, jsou právní předpisy. Doteď platí nařízení. Tam je mj. tento článek, podle mě by se toho měl každý držet a prostě žádnou pokutu nepřijímat. Pokud mu ji někdo vypálí, tak s tím jít k soudu. A zdá se mi strašně mírné, nedokážu přísnější dát, ale ten návrh usnesení kolegů se mi zdá strašně mírný. Já mám z toho prostě hrůzu, jaký vznikne z toho zákona paskvil, opravdu paskvil.

To bude zase hrůza hrůzoucí, úplně to vidím. Pak se budeme chytat. Už to, že vůbec ta drzost to navrhnout v devadesátce, aby se takhle důležitá věc dala. Prosím, jestli to někde uslyší poslanci, ať prosadí, že se nemůžou dávat ty správní pokuty. Žádné. Ne malé, žádné. On se svět nezblázní, když tam ty pokuty nebudou. Ať se prostě nedávají. A pak ne, ať se to oseká mírně. Ať se to oseká úplně zásadně, naprosto. Prostě je to strašné. Když si to vezmete, co jsou osobní údaje? To není žádné jen rodné číslo. To je i jméno, příjmení.

Opravdu to směřuje k tomu, že se budou děti ve škole vyvolávat čísly a známky ze zkoušení se budou sdělovat ústně a tajně, aby to jiní neslyšeli apod., aby nikdo nic nevěděl. Když nakonec jediný, kdo bude splňovat u nás i v EU ty osobní údaje atd., aby nemohl být napaden, že něco prozradil, to budou fotky žen v burce, tam ta tvář není, že jo. A teď, prosím vás, já se omlouvám, ale mně ty asociace opravdu naskočí, že vlastně první, kdo pochopil, jak se mají chránit osobní údaje, to byli nacisti v koncentrácích. Ti nahradili lidi a jejich jména čísly. Tak tam to vedeme? Zase abychom se pomalu už nesměli oslovovat jmény? Abychom tady byli všichni v plynových maskách a nikdo nesměl nikomu říci, jak se jmenuje, co dělá? Neblázněme. Postavme se s veškerou vážností takovýmto nesmyslům, jak je toto slavné GDPR.

Děkuji.

Ing. Michael Canov



