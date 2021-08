Senátor Fischer: Obvinění, která tady padla, jsou mimořádně vážná

reklama

Pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, milí kolegové,

poslouchal jsem vystoupení Miloše Vystrčila a chci ho, vaším prostřednictvím, pane předsedající, velmi ocenit, protože nám v koncentrované podobě dokázal vykreslit zemi, která se hlásí k pravidlům právního státu, volného trhu, ale kde nefunguje regulátor, kde jako kdyby nad dodržováním pravidel nikdo nebyl. Je to země, která se jmenuje ČR, my jsme ti, kteří se mají vyslovit ke změnám zákonů. A když si představíme, jak dlouho trvá novela takového složitého zákona, jako máme dnes na stole, novela energetického zákona, tak si musíme položit otázku teď i z hlediska procedury, jak dál. Já bych nerad, bychom ukončili rozpravu a potom teprve vystoupil pan vicepremiér, proto jsem chtěl pana vicepremiéra pozvat, ať se zapojí do hledání odpovědí na ty nesmírně vážné otázky, které tady padly. Pokud by se totiž k tomu nechtěl vyjádřit nebo je bagatelizoval nebo by přikryl dysfunkci rozhodčího na umpiru, který má hlídat pravidla hry a kterým je regulátor trhu s energetikou u nás, tak by byl součástí křivě nakreslených čar hřiště, na kterém mají platit pravidla pro každého. Pro spotřebitele, pro zákazníka, pro občany, pro právnické osoby, pro obce. A všechny další parametry, které tady dneska padly.

Já jsem chtěl ocenit tuhle rozpravu, a protože jsem se díval do kalendáře, tak máme čas do 25. 8., kdy k tomuto zákonu můžeme říci svoje. Začal jsem přemýšlet nad tím, z hlediska jednacího řádu máme další nástroje, jak se k tomu postavit. Můžeme odročit. Já ten návrh tady nedám, ale kladl jsem si ho celou dobu, když jsem poslouchal předcházející debatu. Nicméně pak máme jen několik málo desítek hodin k tomu, abychom se k těmto naprosto zásadním věcem postavili.

Takže pokud kreslíme křivě čáry, podle kterých se má hrát na trhu se spotřebiteli a se zákazníky s energií, pokud máme slabého rozhodčího, který neumí zapískat, že se tady děje nemravnost, a ta obvinění, která tady padla, jsou mimořádně vážná, týkající se ERÚ, pak myslím, že je poctivé pozvat pana vicepremiéra, aby se zapojil do naší debaty a na ty vážné otázky reagoval. Podporuji návrh mého předřečníka na pauzu, to je jedině správně. Možná že pět minut nám nebude stačit, navrhuji klidně delší. Zároveň podporuji to, co tady zaznělo z úst Miloše Vystrčila a jeho pozměňovací návrhy. Ale situace je dle mého soudu natolik vážná, že nám pět minut nebude stačit, navrhuji klidně 10.

Děkuji.

