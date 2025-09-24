Senátor Hraba: Václav Moravec působí i v progresivní politické organizaci

24.09.2025 15:14 | Monitoring

Projev na 15. schůzi Senátu 24. září 2025 k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2024

Senátor Hraba: Václav Moravec působí i v progresivní politické organizaci
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Není mi to milé, ale musím vznést dotaz, který mi pokládá řada občanů, a slíbil jsem, že ho předložím na tomto fóru předsedovi Rady České televize. Dotýká se totiž činnosti České televize, dotýká se její povinnosti dodržovat vyváženost a nestrannost. Každou neděli se mnoho diváků dívá na pořad Václava Moravce. Tento moderátor však působí zároveň i v progresivní politické organizaci CEDMO.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 12455 lidí

Právě zde podle mého názoru i názoru lidí, kteří se na mě obrací, vzniká problém jeho angažovanosti v nepochybně politicky zaměřené organizaci – ve zjevném rozporu s kodexem České televize. Může tak dojít, a dochází podle toho, jakou mám možnost slýchat od lidí, dochází k narušení důvěry v Českou televizi, v nestrannost jejího působení.

Česká televize se samozřejmě může bránit tím, že Václav Moravec není zaměstnancem. Určitě tahle právní klička je možným argumentem, ale určitě ne takovým, který by měl obstát. Chci se zeptat, jestli je možné, aby novinář hrál roli objektivního novináře o víkendech a přes týden se věnoval politicky angažované činnosti. Neměli bychom to přecházet mlčením.

Chtěl bych znát názor pana předsedy, jakým způsobem bude tahle situace řešena, protože si myslím, že je alarmující.

Děkuji za pozornost.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
autor: PV

