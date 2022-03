Senátor Láska: Ten, kdo narukuje do ukrajinské armády, nesmí být po návratu trestán

reklama

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi seznámit vás s návrhem novely zákona, který je velmi citlivý, není to nic, o čem bych mluvil rád, na co bych se těšil, ale co považuji za nezbytné, aspoň zahájit legislativní proces.

Motivace k tomu, že jsme se do toho pustili, je následující.

Všichni v ČR i v rámci Evropy mluvíme jednotným hlasem, že na Ukrajině se bojuje za nás, že se bojuje za naše práva, za naši budoucnost. Přesto, pokud někdo toto volání vyslyší tím způsobem, že se přímo sám osobně bojů aktivně zúčastní, což je za mě symbol té největší odvahy, kterou může člověk vykázat, riskovat svůj život na obranu a ochranu někoho jiného, tak pokud to tento člověk přežije a vrátí se do ČR, vystavujeme ho nebezpečí trestního stíhání, což je pro mě situace neakceptovatelná, a proto jsme začali hledat cestu, jak ji změnit.

Tu cestu, kterou jsme zvolili, kterou jsme vyhodnotili s odborníky, v tom velmi krátkém čase, který jsme měli, jako správnou a optimální, je cesta novely branného zákona. Ono je to tak, že služba v cizí armádě je trestná, pokud se na ni nevztahuje výjimka uvedená v branném zákoně. V branném zákoně jsou ty výjimky tři. My jsme se rozhodli doplnit je o výjimku čtvrtou.

V současné době, pokud se chce někdo účastnit bojů v cizí armádě, jedinou možnost, kterou má, pokud se na něj nevztahuje ta výjimka, uvedená v branném zákoně, což jsou vojska armád NATO a některé další výjimky, musí požádat individuálně o výjimku prezidenta, což je z mého pohledu proces zdlouhavý, s nejasným výsledkem, jak v osobě toho, kdo o něm rozhoduje, nevím, kolik teď pan prezident bude mít času, protože dnes jsem se dozvěděl, že připravuje na nás trestní oznámení pro sabotáž, protože jsme ho chtěli zbavit pravomocí v souvislosti s jeho hospitalizací... Tak to jsem vám, doufám, nezkazil náladu a nezkazil víkend touto informací. Je možné, že štáb na Hradě a právní aparát, který tam je, se věnuje právě této materii, třeba na toto nemá ani čas. My bychom chtěli tu individuální výjimku, která je v rukou prezidenta, nahradit plošnou výjimkou, která bude v rukou vlády. To znamená, že ta změna přichází s tím, že je možné vstoupit do armády nebo bojovat i na straně armády, kterou svým nařízením určí vláda, zároveň v tom nařízení i určí další podmínky k tomu, aby to bylo správné a legální.

Zvolili jsme trošku jinou cestu než třeba Lotyši, možná víte, že v současné době jsou tři státy evropské, které povolily svým občanům účast v bojích na straně ukrajinské armády. Je to Velká Británie, je to Dánsko a je to Lotyšsko. Lotyšsko zvolilo tu cestu, že v novele svého zákona přímo určili a pojmenovali ukrajinskou armádu jako tu, kam může lotyšský občan narukovat. My jsme touto cestou nešli, protože chceme, aby ta situace byla mnohem operativnější, protože nikdo si to nepřejeme, teď fandíme ukrajinské armádě, ale může to dopadnout špatně a za 4, 6 týdnů může být třeba ukrajinská armáda de facto pod vedením ruské armády. Takže jsme tam chtěli zachovat operativu, aby naše vláda mohla rozhodovat a operativně rozhodovat, která bude ta ozbrojená složka, do níž může český občan narukovat, zároveň jsme chtěli dát vládě i prostor k tomu, aby stanovila případně další podmínky pro takové opatření. Dokážu si představit podmínku věku, podmínku výcviku nebo některé další. Je to vlastně vytvoření příležitosti pro vládu, aby mohla udělit plošnou výjimku.

Tak je to koncipováno, ten zákon, tak vás budu žádat, abyste ho propustili v prvním čtení, zároveň tu veřejně říkám dvě věci. Pokud to pustíte dále, jsme připraveni tu novelu ladit a reagovat na připomínky, které tam jsou. Měli jsme na její přípravu 36 hodin, vč. zvolení cesty, vč. konzultace s odborníky, v neděli ještě. V pondělí jsme to psali. Takže rozhodně není perfektní a není dokonalá. Je o čem se bavit a co ladit.

Ta druhá, pokud v mezidobí přijde vláda s jiným řešením, které bude fungovat, samozřejmě to své stáhneme. Nebudeme se s vládou o nic přetahovat. Pokud ona přijde se svým, samozřejmě má přednost. Ale z mého pohledu je důležité, abychom ten legislativní proces alespoň zahájili. Vnímám to i jako určitý vzkaz, proto vás o toto prosím. Děkuji.

