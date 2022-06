Senátorka Chalánková: Může se stát, že rodičům peníze nevyjdou na celou dobu péče

reklama

Děkuji za slovo. Já ještě pár poznámek.

Něco už tady zaznělo. Pan ministr nám tady říkal, že během projednávání v Poslanecké sněmovně, které tedy neproběhlo podle § 90 odst. 2, ale byl projednán tento tisk také ve výborech, došlo k přednesení některých pozměňovacích návrhů na zvýšení rodičovského příspěvku. Ale chápu to, že vzhledem k situaci se státním rozpočtem nelze tady takto bez hlubšího a širšího projednání tuto celkovou částku takto zvyšovat.

Co nám z toho vyplývá? Že pokud rodiče budou čerpat tento rodičovský příspěvek rychleji, mohou potom dítě ponechat v péči individuální, a to buď matky nebo nějaké individuální osoby, stejně minimálně do těch 2 let. Já bych se přimlouvala za ty roky tři, ale už tedy je to tak. Může se stát, že potom by nějakých pár měsíců třeba ten příjem z rodičovského příspěvku neměli. Je potřeba s tím počítat, že to, že si pokryjí náklady teď, kdy je ta doba krizová, tak se pak může stát, že jim ty peníze nevyjdou až na celou tu dobu péče. To je jedna věc. Ale vždy je třeba vidět i zájem dítěte. Je třeba vidět ten zájem na tu individuální péči, tu důležitost individuální péče. To je jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit.

Potom otázka toho, zda si mají lidé chodit žádat o dávky, že by se neměli stydět chodit si pro dávky, určitě to chce osvětu a poradenství. Nicméně já osobně jsem především pro to, věřím, že se podaří najít systémové kroky v řešení problémů s energiemi, a to především s těmi, které jsme schopni vyrábět. To se týká energie elektrické. Protože elektrickou energii jsme schopni vyrábět, myslím si, že stát by měl, mohl, věřím, že to také udělá, ještě některé kroky v této oblasti určitě udělat.

Co vítám v jednotlivých konkrétních věcech? Vzhledem k situaci v těch sociálně vyloučených komunitách, když jsem se nějakou dobu také touto problematikou zabývala, byly vytvořeny na ministerstvu vnitra tzv. metodické pokyny obcím, jak předcházet sociálnímu vyloučení. Je to věc již staršího data, zhruba z roku 2007. Tam už tehdy se hovořilo o tom, že je důležité pro lidi mít možnost žádat o tyto dávky a o sociální pomoc podle svého faktického bydliště, kde skutečně bydlí nebo kde se zdržují. Je to důležité, protože ti lidé mají trvalé místo, trvalý pobyt úplně jinde, než kde se skutečně fakticky zdržují. Takže to vítám, že to zde se objevuje.

Dále vítám možnost rozšíření zákona o pomoci v hmotné nouzi. Já si myslím, že tam by měla být skutečně široká možnost správního uvážení, a to ty úřady práce by měly být, na ty individuální situace lidi, kteří potřebují pomoc, skutečně zareagovat. O tom ty dávky v hmotné nouzi, především okamžitá mimořádná pomoc, mají být. Takže zatím takto.

Děkuji.

