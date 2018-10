Senátorka Horská: Jsem ráda, že existuje takový unikátní počin, který oceňuje úsilí výjimečných žen

Vítězkou devátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Pardubický kraj stala Dana Hubálková, spoluzakladatelka aktivního centra Cesta pro rodinu v Žamberku. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti nominovaných aktivních žen kraje nejvíce hlasů.

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo 17. října na Krajském úřadu Pardubického kraje. Ocenění Daně Hubálkové předali za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR, první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a Marie Heřmánková, výkonná ředitelka neziskového projektu Žena regionu.

„Projekt Žena regionu podporuji dlouhodobě. Jsem ráda, že existuje takový unikátní počin, který oceňuje úsilí výjimečných žen působících v regionech, zviditelňuje jejich aktivity a přináší neobyčejně silné a inspirující příběhy. Jde o odvážné a statečné ženy s velkým Ž, které si zaslouží naše uznání a obdiv,” uvedla 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská,“ uvedla senátorka Miluše Horská.



Vítězka ceny Žena regionu v Pardubickém kraji Dana Hubálková stála před 20 lety spolu s několika dalšími matkami u zrodu mateřského centra Pohoda v Žamberku. Díky iniciativě a nasazení Dany, která reflektovala aktuální potřeby rodin v Žamberku, vyrostla z malého prostoru pro sdílení zkušeností rodičů zejména na rodičovské dovolené organizace se širokým záběrem a pro široký okruh uživatelů pod názvem Cesta pro rodinu. Ta zahrnuje Rodinné centrum, Miniškolku, Klub bez klíče, Azylový dům a Dům na půl cesty. Věnují se aktivitám, které přispívají k posilování a podpoře nejen funkčních rodin, ale i rodin, které se ocitají v těžkých životních situacích. Centrum se nespoléhá jen na dotace, ale provozuje i grafické studio, půjčovnu masek a obchůdek s vlastními výrobky. Zázemí, vztahy, kořeny, opora, závazek a předávání – to jsou hodnoty, jimiž se Dana v roli ředitelky řídí a vede k nim svůj pracovní tým i rodiny, se kterými pracuje.



Dana svým charismatickým působením posiluje lidi kolem sebe k uchopení zodpovědnosti za svůj život i život své rodiny a za komunitu, ve které žijí. Zapojuje se i do aktivit na podporu rozvoje regionu a dalších neziskových organizací v rámci Pardubického kraje. V roce 2007 byla oceněna titulem Dobrovolník Pardubického kraje. V osobním životě se může opřít o své dospělé syny a manžela.

„Vědci zkoumají, proč ženy žijí déle než muži. Zatím prý nedošli k definitivním výsledkům. Já mám na každém ročníku regionálního kola Ženy regionu pocit, že je to tím, že žijí najednou několik životů. Ten svůj často umenšují na úkol těch dalších, které věnují druhým lidem kolem sebe. A při té aktivitě a úsilí dokázat něco pro své okolí a někomu pomoci prostě nestačí stárnout. Moc jim za to děkuji. Lidské společenství je na těchto vztazích a jejich kvalitě založeno. A děkuji i organizátorům soutěže, kteří o těchto silných ženských příbězích dávají vědět veřejnosti,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.



Dana Hubálková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 25. října 2018 v Senátu Parlamentu ČR.

