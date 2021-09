Senátorka Šípová: Velké množství pachatelů trestných činů pochází z dětských domovů

reklama

Dobrý den, vážená paní ministryně, milí kolegové, budu velice stručná, protože v podstatě souhlasím s tím souhrnem, který zde měli zpravodajky a kolega, senátor Goláň, který mě velice potěšil tím zevrubným popisem těch výhod, které norma přináší.

Jsem samozřejmě pro, byť ten návrh má své mouchy, ale můžu říct, že ze své praxe vím, jak špatné zákony občas vycházejí z parlamentu, jak často musí advokáti výkladem, nějakým způsobem to překlenou. Jsou normy, které jsou chybné, ale zároveň si myslím, že tato je velmi dobře použitelná. Upozorňuji na to, že je zde dlouhá legisvakanční doba, takže jsem přesvědčena o tom, že můžeme tuto normu použít. Já ji velice vítám.

Myslím si, že je zapotřebí těm nejmenším dětem opravdu zajistit péči pěstounů, tak jak je to předloženo, musím upřímně říct, že mě velice nadzdvihlo srovnávání s Barnevernetem, nelíbí se mi zároveň ani útoky na pěstouny, kteří opravdu ve valné většině odvádějí velice obětavou, namáhavou práci. Já jim tímto děkuji. Vítám i to, že podmínky pro jejich práci se tímto zlepšují.

Chtěla bych ještě zdůraznit, že ze své trestněprávní praxe musím říct, že velmi velké množství pachatelů trestných činů bývá s psychopatologickými sklony na základě znaleckých posudků... Tito lidé pocházejí právě z dětských domovů. To je pro mě důkaz o tom, že je potřeba těm malým dětem věnovat pozornost, protože dítě, které se narodí, se potřebuje fixovat na nějaký stálý okruh bližních, se kterými navazuje kontakt, které pozoruje, poslouchá a učí se je vnímat a je to pro ně důležitý základ emocionálního rozvoje. Tento rozvoj není možné nebo velice omezeně se dá nahradit po uplynutí tohoto velmi citlivého obdobím, kterým je tedy věk do 3 let. Je zapotřebí být maximálně citliví na to, abychom každé dítě, které je takto ohrožené, abychom ho poslali do té pěstounské náhradní péče.

Včera jsme tady měli s výborem pro sociální politiku nádhernou akci, která se jmenuje Žena regionu, kdy byly oceňovány ženy z regionů, které se nějakým způsobem významně aktivně podílejí na zlepšování veřejného prostoru, vůbec jsou to velice úžasné ženy. Mnoho z nich právě, to mě zaujalo, jsou těmi pěstounkami, dlouhodobými nebo přechodnými. Asi hodinu jsem včera mluvila s paní Lýdií Kratinovou z Kolína, která je psycholožkou, speciální pedagožkou, pracovala v mnoha ústavech, dětských domovech. Byla velice rozčílená tou negativní kampaní proti této novele. Tato paní, nejenom že pracovala v tom dětském domově a zná dobře, jakým způsobem je to tam zajištěno, ale sama, protože byla nespokojená s tím, když viděla osudy těch dětí, které tam přicházejí, sama se těch tří dětí z tohoto dětského domova ujala, v podstatě si tak nějakým způsobem zajistila to, že těmto dětem se v současné době velice dobře daří. Já jí za to děkuji. Slíbila jsem jí, že budu se snažit ten její pohled zde prezentovat.

Moc snažně vás prosím, abyste přijali tuto normu, jistě případné mouchy v budoucnosti bude možné napravit. Jsem přesvědčena, že norma je použitelná, byť má své vady. Děkuji vám.

