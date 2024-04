Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hrajeme divadelní hru v režii USA a Bruselu

reklama

Agrostroj Pelhřimov postaví výrobní závod v USA.

Scénář sebedestrukce Evropy funguje.

Plán evidentně vychází… Evropu vehnat do neklidu, chaosu, vyčerpat ji ekonomicky, i kdyby za cenu vyprovokování válečného konfliktu, zkrátka rozvrátit ji, a využít toho pro výstavbu podniků na svém území a vlastní prosperitu, třeba dodávky surovin, stíhaček… A tak dále…

Pokud to ještě nikomu nedochází, je slepý. Hrajeme divadelní hru v režii USA a Bruselu… A naše vláda v tom “nabíhání na vidle” jednoznačně vede. Likviduje vlastní zemi a její občany ve prospěch zemí jiných. To vše s podporou 2% (!!!) občanů… A proč??? Protože to prostě po ní někdo chce… A že se to neřídí z USA? Pak nejenže jsou lidé slepí, ale ani nečtou…

PS: Článek z Deníku je z roku 2022. Citace: “Tři sta dní po napadení své země Ruskem odletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu, aby jednal o tom, co bude následovat v příštích měsících.” Ty další dva jsou z poslední doby… A ten první je bohužel aktuální zpráva…

Vysvětlí to vláda?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka

