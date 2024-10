Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pro mne se na práci v Senátu nic zásadního nemění

Bouře ve sklenici vody… vstúpiť, nevstúpiť, aneb “vzali se?”

Tak se ke mne doneslo, že Seznam napsal, jak mne senátní klub ANOaSOCDEM, kde jsem požádala o přijetí, údajně nepřijal. No… bylo by to asi trochu zvláštní, protože iniciativa, abych členství v klubu zvážila a požádala o něj, přišla právě ze strany klubu, protože mne by to, přiznám se, asi hned po volbách nenapadlo. Ale se současnými členy klubu máme dvouletou osobní zkušenost z opozičních lavic, nepochybně k mému rozhodnutí přispěla nejen regionální, ale i názorová blízkost s Oldřichem Hájkem, novým nezávislým senátorem právě za ANO, jehož jsem v druhém kole voleb výrazně podpořila, a důvody klubu jsem chápala - vzájemné posílení na půdě Senátu po aktuálním výsledku voleb.

Pragmaticky jsem tedy nabídku uvážila, poradila se s pár lidmi, svým voličům, médiím a veřejnosti vysvětlila důvody v tiskové zprávě, aby tento krok pochopili, a nechala věci plynout s tím, že jsme s klubem předběžně dohodnuti a nyní jde o formality. Byl to také klub, kdo mi ihned poslal vzor přihlášky…

Po jednání klubu v úterý mi bylo sděleno jeho zástupcem, že členkou bych se měla stát po ustavujícím zasedání pléna Senátu, které se bude konat v závěru října. Tedy zcela jasná komunikace…To je celé. Klub tedy dnes celou noc “bráním” proti reakcím na ten článek, že mne odmítl, protože to není prostě pravda - ještě se totiž ani nerozhodovalo.

Proto textu článku nedůvěřuji, protože mé informace jsou jiné a hlavně byl jiný celý “děj”. Musím říct, že to celé beru s nadhledem, protože vím, že by se patrně někomu nehodilo, kdybych odborně i početně klub posílila, a že snaha tomu zabránit tu může být, ale s tím už nic nenadělám. Jsem zvyklá jednat na rovinu a samostatně, a toto celé je bouře ve sklenici vody.

Pro mne se totiž na práci v Senátu nic zásadního nemění. Jen chci využít nabídky klubu a pracovat i spolu s ním efektivněji. Kdo v tom hledá cokoli jiného, mýlí se. Silný klub opoziční strany Senátu prospěje, spolupracovali bychom nepochybně i bez oné nabídky, tak jako doposud napříč politickým spektrem, půjde-li v senátu o dobrou věc. Neodlišuji podle značek, ale podle toho, o co jde.

Usmívám se jediné věci - že úplně rutinní záležitost je opět v titulcích… mne na tom serveru ale musí milovat… A to už ani nepřipomínám, jak absurdní je podobný text vůči mé osobě, která osobně podpořila v prezidentských volbách Andreje Babiše proti Petru Pavlovi. Tedy čekala jsem spíše “poprask” kolem toho, že jsem se s klubem dohodla a o členství požádala, než něco takového, co vyrobil daný server…

Tomu přece musí být jasné, že v případě mé osoby je členství v jakémkoli klubu druhotné - maximálně může posílit ten klub - v očích voličů.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



