Senátorka Zwyrtek Hamplová: “Vy zíráte, my zíráme…”

Taky jsem tomu nevěřila. Praha. Tedy pár poznámek:

Nevyžádaná reklama je obtěžování. Reklama, která svým obsahem uráží přirozenou inteligenci lidí, je obtěžování. Reklama, která je vyhazováním peněz z daní těch, kteří se v plných vozech MHD nemohou vyhnout nevyžádaným dotekům, je obtěžování.

Už tu schází snad jen povinná rouška na oči proti zírání.

A žádost nějakého zvědavého Pražana podle zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii smluv, kde bychom se podívali, co to poučování lidí o samozřejmostech pražskou kasu vlastně celé stálo.

Má to zkrátka někdo tak starosti… Na to lze říct jen, spolu s kdysi také slavnou reklamou, “vy zíráte, my zíráme…” Kdyby to nestálo ty peníze, bylo by to prostě… k smíchu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



