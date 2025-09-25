Šichtařová (Svobodní): Ekonomové i politici si rádi přihřejí polívčičku

Oficiální inflační statistiky se tváří celkem optimisticky. Spotřebitelská inflace v Česku podle posledních čísel zpomaluje – v srpnu se meziroční růst cen dostal na 2,5 %, v červenci byl 2,7 % a v červnu ještě 2,9 %.
Ekonomové i politici si rádi přihřejí polívčičku tvrzením, že jsme „na dobré cestě“. Realita pod povrchem ovšem ukazuje něco trochu jiného. Nejde totiž o žádné vítězství trhu, nýbrž o souhru regulací, dotací a byrokratických zásahů, které samy o sobě deformují cenové signály.
Ing. Markéta Šichtařová
autor: PV