Šichtařová (Svobodní): Ekonomové i politici si rádi přihřejí polívčičku

25.09.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vývoji inflace

Šichtařová (Svobodní): Ekonomové i politici si rádi přihřejí polívčičku
Foto: Screen ČT24
Popisek: Markéta Šichtsřová v OVM

Oficiální inflační statistiky se tváří celkem optimisticky. Spotřebitelská inflace v Česku podle posledních čísel zpomaluje – v srpnu se meziroční růst cen dostal na 2,5 %, v červenci byl 2,7 % a v červnu ještě 2,9 %.

Ekonomové i politici si rádi přihřejí polívčičku tvrzením, že jsme „na dobré cestě“. Realita pod povrchem ovšem ukazuje něco trochu jiného. Nejde totiž o žádné vítězství trhu, nýbrž o souhru regulací, dotací a byrokratických zásahů, které samy o sobě deformují cenové signály.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

inflace , statistika , Svobodní , Šichtařová

autor: PV

