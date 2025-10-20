Šichtařová (Svobodní): Inflace není jednolitá v celé ekonomice

20.10.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k inflaci

Šichtařová (Svobodní): Inflace není jednolitá v celé ekonomice
Foto: Screen ČT24
Popisek: Markéta Šichtsřová v OVM

Inflace není jednolitá v celé ekonomice. Jinak se vyvíjí na pultech, jinak v průmyslu, ještě jinak třeba ve stavebnictví. Takže například tempo spotřebitelské inflace postupně brzdí na 2,3 %, ale ceny na začátku výrobního řetězce se vyvíjejí rozdílně.

Zatímco ceny v průmyslu zůstávají v deflaci, ceny v zemědělství i přes mírné zpomalení pokračují ve svižném růstu. Ceny zemědělských výrobců byly v září meziročně vyšší o 7,1 %. Takže hádejte, co to znamená pro ceny potravin...

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • poslankyně
autor: PV

