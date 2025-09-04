Síkela (STAN): Modernizujeme přístavy v Papui-Nové Guineji

Dobrý večer z naší cesty!
Spolu s mým týmem se právě vydávám na nejdelší cestu svého života – do Pacifiku.
Tento region má sice jen málo obyvatel, ale strategický globální význam: od 7 % hlasů v OSN až po rozlehlá oceánská území a aktivity v oblasti boji proti klimatické změně.
Prostřednictvím naší Global Gateway zde pracujeme na konkrétních projektech, které již přináší výsledky – od vodní elektrárny na Fidži až po modernizaci přístavů v Papui-Nové Guineji.
Mým cílem během této mise je prohloubit naše partnerství se státy Tichomoří a podpořit místní udržitelný rozvoj: posílit odolnost vůči klimatickým změnám, rozvíjet digitální technologie a investovat do čisté infrastruktury.
Proto se zúčastním historicky prvního EU–Pacific Business Fóra, setkám se s politickými i podnikatelskými lídry a navštívím klíčové projekty přímo na místě.
autor: PV