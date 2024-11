Skopeček (ODS): Emisní povolenky prostě považuju za pseudosocialismus

Děkuju pěkně za slovo. Já slyším, co tady zaznělo i z opozičních řad, souhlasím.

Považuju emisní povolenky prostě za pseudosocialismus, je to návrat od trhu k socialismu, k centrálnímu plánování. Nemá smysl to nějakým způsobem opisovat. My žehráme na to, že máme drahou energii, ale jenom kdybychom neměli emisní povolenky, tak je okamžitě o mnoho levnější. Prostě si přiznejme, že jsme šli cestou, kdy si uměle zdražujeme podobnými administrativními státními zásahy cenu energií, která by mohla být levnější.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 97% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 885 lidí

Já, kdyby to bylo na mně, tak samozřejmě bych zrušil emisní povolenky druhý den. Bohužel ta mezinárodní situace, závazky, které dneska máme, nám to bohužel neumožňují. Štve mě to, štve mě, že v tomhle tom postupujeme v rámci mírného pokroku, aspoň abychom nějakým způsobem ulevili a prodlužovali termíny a nějakým způsobem řešili to, že to na ty podniky a v budoucnu na domácnosti a podobně nedopadne dramaticky.

Ale zase, kolegové z hnutí ANO, nedělejte, že jsme se probudili dneska. Já si tady pamatuju, jak jsme s Honzou Zahradníkem, mým kolegou, v poslanecký Sněmovně bojovali proti Pařížské dohodě, kterou vy jste dramaticky obhajovali a se sociálními demokraty tady schválili. Jak jsme prosili, ať se k tomu udělá ekonomická analýza dopadů na české hospodářství, které jako hospodářství, které je založeno na průmyslu, bude podobnými nástroji a podobnými opatřeními postiženo nejvíce.

Nic takového se nedělo. Tehdy jste Pařížskou dohodu se sociálními demokraty protlačili. Nakonec jste souhlasili i s Green Dealem v Bruselu. Takže jo, probuďme se, pojďme dělat všechno pro to. Všichni máme, nebo oba politické subjekty máme své kolegy v Europarlamentu, tak se na tomto našem národním zájmu shodněme a začněme na tom spolupracovat i na té mezinárodní půdě. Protože jinak to nepůjde.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky