Šlachta (Přísaha): Budeme muset buď platit, nebo přerozdělovat

Solidarita má být dobrovolná. Tohle říkali Piráti a STAN před volbami. A teď? Rakušan za Česko schválil povinnou migrační solidaritu! Bezpečnost musí být na prvním místě! Přísaha je jasně proti tomu, co za nás všechny schválil Vít Rakušan. STAN vás podvedl! Ještě před volbami byli proti a říkali: “V EU prosazujeme ochranu vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Solidarita má být dobrovolná.”

Polsko a Maďarsko hlasovalo proti. Rakušan se teď hájí, že zatím se nás to nedotkne, protože budeme dostávat peníze za ukrajinské uprchlíky na našem území. Ale co za pět, deset, patnáct let? Jakmile jsme jednou tuto povinnost přijali, budeme muset buď platit, nebo přerozdělovat. A kdoví, jestli při současných Stanjurových financích na to placení vůbec budeme mít.

