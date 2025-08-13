Šlachta (Přísaha): Další rána důvěře ve stát

Proč je pro politiky tak těžké pochopit, že pro ně platí stejná pravidla? Že nejsou nadlidi? Že jejich papalášství je nepřípustné?
Poslankyně za ANO úkolovala státní instituci k tomu, aby zničila firmu svého exmanžela! Přes kontakty na šéfku krajské kontroly ve Zlíně domlouvala, aby do firmy začaly chodit kontroly a aby je „poslali do kytek“.
To je naprosto nepřijatelné! Je to bohužel další rána pro jakoukoliv důvěru lidí ve stát.
(článek najdete ZDE)
autor: PV