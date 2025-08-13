Šlachta (Přísaha): Další rána důvěře ve stát

13.08.2025 12:12

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze poslankyně ANO Margity Balaštíkové

Šlachta (Přísaha): Další rána důvěře ve stát
Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

Proč je pro politiky tak těžké pochopit, že pro ně platí stejná pravidla? Že nejsou nadlidi? Že jejich papalášství je nepřípustné?

Poslankyně za ANO úkolovala státní instituci k tomu, aby zničila firmu svého exmanžela! Přes kontakty na šéfku krajské kontroly ve Zlíně domlouvala, aby do firmy začaly chodit kontroly a aby je „poslali do kytek“.

To je naprosto nepřijatelné! Je to bohužel další rána pro jakoukoliv důvěru lidí ve stát.



Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
