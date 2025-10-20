Sláma (Trikolora): Drazí elitáři, demokracii si ukrást nenecháme

20.10.2025

Proběhly demokratické, svobodné volby. Lid této země suverénně rozhodl. Teď je na vítězi voleb, jakou vládu sestaví.

Je skoro neuvěřitelné, co se v této zemi děje. Jak některé skupiny, či spíše skupinky našich spoluobčanů, těžce opovrhují zastupitelskou demokracii, potažmo občany vlastní země. Když sledují některé petenty, kteří ve své elitářské pýše a domýšlivosti chtějí určovat složení vlády, kladu si otázku, jestli tito lidé jsou zastánci svobody a demokracie. Patrně nejsou, jsou to obdivovatelé havlistické nepolitické politiky.

Lepšolidé či lepšočlověk, jsou výstižná pojmenování těchto lidí. Oni si myslí ve své nezdravé nadutosti, že jsou něco více než my obyčejní plebejci, že ví lépe, co je pro nás dobré. Hayek tento jeden z pilířů levicového vidění světa nazýval osudnou domýšlivostí (v názvu jedné z knih tohoto nositele Nobelovy ceny za ekonomii - 1974).

Postavit se povolební hysterii je věc principiální a hodnotová. Já si například myslím, že Petr Macinka bude dobrým ministrem, jeho odpůrci opak. Ale přiznejme si, vylučovat někoho předem ze hry je těžká podpásovka, je to naprosto nepřijatelné a poškozující povědomí o demokracii.

Proč by měl být například Petr Macinka ministr? Především protože získal mandát zastupovat své voliče, to je přeci to primární a nejdůležitější sdělení. Petra Macinku znám, naše názory a vidění světa jsou si dosti blízké. Já vím, že Petr bude skutečně ministrem životního prostředí, nikoli aktivistickým alarmistou, že v této pozici obstojí, o to více to mnohým vadí.

Drazí elitáři, demokracii si ukrást nenecháme, je to velmi vzácná věc.

Josef Sláma

