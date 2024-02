Šmarda (SOCDEM): Co bude se zaměstnanci a jejich rodinami, když další ocelárna zavře?

reklama

Huť Liberty, dříve Nová huť, stejně jako Vítkovice… to vše bylo chloubou Ostravska. Ostrava jako symbol ocelářství nejen v naší zemi. Co vlastně zbylo z této velké tradice a historie? Co bude se zaměstnanci a jejich rodinami, když další ocelárna zavře? Co bude zejména s těmi, kteří mají třeba 10 let do důchodu? Ti nenajdou práci tak snadno jako mladí a zdraví…

Těm lidem musíme dát naději, že budou moci nadále žit důstojný život. Musíme zajistit, že v celém regionu Moravskoslezska se nebudou muset lidé bát o svou bezpečnou budoucnost.

Můj děda dělal ve Vítkovicích na jeřábu celý život. Nechal tam zdraví, ale svou práci miloval.

Hutnictví a hornictví bylo po dlouhá desetiletí symbolem regionu, zaměstnávalo celé generace a utvářelo jejich charakter. Dnes je v útlumu a lidé cítí velkou nejistotu. A já mám strach, že jim mocní zase nepomůžou.

Jak se využijí peníze z plánu obnovy na zlepšení životní úrovně a pracovních příležitostí? Nesežerou je zase jen banky a miliardáři? Nebudou mladí odcházet za prací do Polska nebo Prahy? Bude se v Ostravě, Karviné, Bohumíně nebo Orlové žít stejně dobře jako v Brně, Plzni nebo kdekoliv jinde?

Michal Šmarda SOCDEM



