Španěl (SPD): Tabák si taky nemůžete pěstovat doma svévolně

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vystupovat jsem úplně nechtěl, ale po té bouřlivé debatě tady mi to nedá. Já bych pro nějaké zvyšování nebo rozšiřování samopěstitelství toho množství rozhodně nebyl. Dnes si mohou samopěstitelé vypěstovat pět rostlin. Já vím, že většina si nasadí víc, ale to není podstata věci. Podstatné je, že takové ty řeči o tom, že to potom rozdají své chudé nemocné babičce, to je tak akorát hra na city, to není fakt pravda.

No, chtěl jsem říct, že bojím se toho proto, že celkem určitě se to zvrtne a mám pro to takové srovnání třeba právě s alkoholem. Dneska výrobci alkoholu jsou pod velmi přísným dohledem třeba celní správy. Jen jednou jsme to podcenili, byla tu obrovská metanolová aféra, spousty mrtvých. Vidíte, jak je to jednoduché. Přesně tak to dopadne, když se bude moct pěstovat doma jakékoliv množství. Já bych si to představoval spíš tak, protože já nemám nic pro léčebnému konopí, já sám jsem pro svoji vnučku, která měla rakovinu, to sháněl, protože prý jí to mělo pomoct.

Ale i tak... Protože třeba takový tabák si taky nemůžete pěstovat doma svévolně. Proč by se nemohlo konopí pěstovat? Třeba určité soukromé firmy licenčně, s přísnou licencí, s přísným dohledem, kde už třeba předem by nějaký úředník podle osázeného množství odhadl, jaká asi bude úroda. A prostě dostat to celé pod kontrolu. Nemusela by na to mít licenci pouze jedna firma, aby vzniklo jakési konkurenční prostředí. (Upozornění na čas.) Takže ani ta cena... To tak stačí. Já myslím, že jsem řekl, co jsem chtěl. Děkuji.

Lubomír Španěl SPD



