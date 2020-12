Poslanec SPD Španěl o tom, co je špatně v ČT. Na jednu stránku by se to nevešlo...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Poslanec Lubomír Španěl zastupuje SPD ve volebním výboru Sněmovny, který mimo jiné také vybírá v prvním kole kandidáty do Rady České televize. A protože kolem tohoto kontrolního orgánu veřejnoprávního vysílatele je v posledních dnech velmi horko, je namístě ptát se poslanců, kteří se na televizní politiku zaměřují. Podle poslance Španěla je velmi smutný pohled zejména na veřejnoprávní zpravodajství, preferující pouze jeden pohled, a to až na úrovni vnucování.

reklama

Poslanci z volebního výboru se v úterý sešli s několika členy Rady České televize, kolem které je v poslední době hodně rozruchu. Radní se pokoušeli vysvětlit, proč odvolali dozorčí komisi Rady ČT a že jejich postup nebyl nezákonný. Podařilo se jim přesvědčit vás osobně?

Anketa Kdo z vybraných politiků má Vaši největší důvěru? (dle abecedy) Andrej Babiš 63% Ivan Bartoš 2% Jan Blatný 1% Petr Fiala 1% Marian Jurečka 3% Václav Klaus ml. 14% Miloš Zeman 16% hlasovalo: 3901 lidí

Co celkově říkáte na dění v Radě ČT poté, co na jaře bylo zvoleno šest nových členů.

Dění v Radě ČT je vždy svým způsobem obrazem politické vůle už při samotné volbě Rady. Rada ČT je kontrolní orgán ČT, od toho je zřízena. Politici rozhodli volbou o tom, že chtějí změnit stupeň kontroly ČT oproti předcházejícím Radám ČT.

Ve vašem sněmovním výboru se začínají scházet návrhy na odvolání členů Rady ČT. Dříve se hovořilo o radním Zdeňku Šarapatkovi, nyní o radních, kteří hlasovali pro odvolání dozorčí komise, nebo jmenovitě o Haně Lipovské, která to na listopadové Radě ČT navrhla. Jak se k těmto návrhům stavíte vy?

Jistě, Sněmovna má právo odvolat radní. To jsme ale zase u té politické vůle. Pokud by se debata o Radě ČT přesunula na plénum Sněmovny a Hana Lipovská by nebyla odvolána, utichnou mediální útoky na Radu ČT? Nejsem sice jasnovidec, ale troufám si tvrdit, že neutichnou.

Co celkově říkáte na atmosféru, která se v posledních týdnech rozpoutala kolem České televize, když se před Kavčími horami pořádají demonstrace a veřejně známí lidé podepisují petice proti ohrožení nezávislosti ČT…

No, a víte, kolik již bylo sepsáno petic opačného názoru? Je ČT skutečně nezávislá?

Psali jsme: ČT v ohrožení? Anglicky psaný článek jde do světa. Porazí vás, co se dočtete

Poslancům bylo pádně naznačeno, jak zítra hlasovat o Radě ČT: Článek v Respektu, demonstrace Chvilek a zlatý hřeb od Kalouska

Zbavte nás Lipovské! Šarapatka jde za poslanci. Totální válka

Do událostí vstoupil i Senát Parlamentu ČR, který stejně jako na začátku roku před volbami i nyní přijal rezoluci, ve které váš sněmovní výbor nabádá, jak rozhodnout. Co říkáte na to, že vaši kolegové z horní komory Parlamentu, kteří nemají vůči ČT žádné ústavní pravomoci, tímto způsobem vstupují do dění?

Politici by neměli zasahovat do práce Rady ČT, která byla řádně zvolena. Názory v naší rozdělené společnosti jsou a budou vždy různé. To ale na věci nic nemění.

Lubomír Španěl SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě jednání si poslanci také měli na Kavčích horách prohlédnout některá pracoviště a proběhlo cosi jako „exkurze“. Byla pro vás tato návštěva v něčem obohacující?

Návštěvy ČT jsem se nezúčastnil. Některá studia znám a s úrovní vysílání jsem spokojen. To má ale pramálo společného s posláním Rady ČT.

Jak, podle vás, dnes funguje Česká televize?

Špatně, ale na to by jeden formát A4 nestačil. Jen okrajově. V ČT chybí názory široké veřejnosti, odborné obzvlášť. Vybraní politici a politologové zpravidla vnucují občanům jen jeden úhel pohledu.

SPD je často kritizována, že chce „zničit kritickou žurnalistiku“, symbolizovanou pořady Marka Wollnera a Nory Fridrichové. Co byste k této kritice řekl?

Kritika ve smyslu padni komu padni, tak tu bych bral všemi deseti. Účelová kritika a účelový střih podle daného scénáře je s prominutím sviňárna. I na to jsou v ČT odborníci.

Máte pocit, že vysílání České televize, zejména ve zpravodajství a publicistice, je objektivní a vyvážené?

Jednoduchá odpověď. Fakta nelze zamlčet ani utajit, ale lze s nimi manipulovat. To je smutný obraz dnešní České televize.

Psali jsme: Hřebejk, Halík, Šabatová. Zase jde (nejen) o peníze. Petr Žantovský o nenápadné snaze zničit ty, co se příliš šťourají v ČT

Respekt a zveřejněná osobní data Hany Lipovské. Zajímavá praxe na Kavčích horách

Kdo ovládá ČT, může manipulovat volbami. Mají i svou agenturu na „průzkumy“. Publicista Černocký popsal, jak celý systém funguje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.