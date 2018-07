Štěch (ČSSD): Narůstání antisemitismu v řadě západoevropských zemí je varující

Společně se slovenským předsedou Národní rady Andrejem Dankem zahájili parlamentní šéfové výstavu „Masaryk a Svatá země“, která připomíná izraelské veřejnosti návštěvu prvního československého prezidenta v Jeruzalémě z roku 1927. Ta přispěla k budování Státu Izrael, který slaví 70 let od svého založení.

Milan Štěch připomněl historii vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi včetně zásluh prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a následně jeho syna Jana. Při příležitosti oslav 100 let od založení Československa zdůraznil, že Česká republika je stabilním partnerem Izraele. Připomněl, že právě na vřelé a nadstandardní vztahy obou zemí je třeba navázat při rozvíjení spolupráce v dalších oblastech – kromě obranných systémů jde hlavně o vzdělávání, vědu a vývoj nových technologií. „Je důležité, aby se Češi a Izraelci ještě více poznávali, např. při studijních pobytech. Poznají-li se lidé a důvěřují-li si na každodenní občanské úrovni, tak je to nejlepší předpoklad, aby dokázali čelit společným hrozbám. Antisemitismus, který mezi tyto hrozby patří, je naštěstí v Česku na velmi nízké úrovni a my pracujeme na tom, aby to tak zůstalo,“ řekl Štěch a zároveň upozornil na nárůst antisemitismu ve světě. „Je velmi varující, že v řadě zejména západoevropských zemí pozorujeme v posledních letech nárůst antisemitismu. Ty středověké předsudky jakoby znovu ožívají. Velmi zdrženlivá pozice České republiky vůči imigraci z muslimských zemí pramení i z toho, že na Západě vidíme obrovské problémy, které to přináší a které zejména západoevropští Židé někdy dost bolestivě pociťují. Je tedy zjevné, že boj proti antisemitismu ještě bohužel zdaleka není dobojován,“ uvedl Štěch při slavnostní recepci k výročí 100 let Československa a 70 let Státu Izrael.

O bezpečnostních hrozbách a současné situaci v Izraeli hovořil předseda Senátu také s Benjaminem Netanjahuem, který je desátým rokem izraelským premiérem. Netanjahu připomněl prohlášení českého prezidenta o zamýšleném přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Předseda Senátu Štěch uvedl, že toto téma náleží k projednání s předsedou české vlády při jeho očekávané návštěvě České republiky. V závěru návštěvy čeká českou i slovenskou delegaci jednání s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem.

Výstava „Masaryk a svatá Země“ vznikla v režii Českého centra ve spolupráci s velvyslanectvími ČR a Slovenska a v izraelském Knesetu bude k vidění do konce letošního roku. Nabízí mj. fotografie z návštěvy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Jeruzalémě a také přibližuje roli jeho syna Jana v následujících letech. „Tomáš Garrigue Masaryk se jako prezident výrazně zasazoval ve prospěch práv Židů. Židovská národnost byla uznána v nové československé ústavě z roku 1920 – jako první na světě. Právě Československo od konce 2. světové války patřilo k největším zastáncům vzniku Izraele, jehož 70 let si tady dnes připomínáme. A byl to opět Masaryk, ne však náš první prezident, ale jeho syn Jan, který na půdě OSN otevřeně podpořil tuto myšlenku,“ připomněl předseda Senátu význam obou Masaryků.

Jednání v Jeruzalémě se zúčastnili také senátoři ze zahraničního výboru včetně jeho předsedy Františka Bublana a také šéf senátní komise pro Čechy žijící v zahraničí Tomáš Grulich. Třídenní cestu zakončí delegace návštěvou památníku Jad Vašem, který připomíná oběti a hrdiny holokaustu.

autor: PV