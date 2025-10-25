Štěpánek (Trikolora): Vyhlašuji soutěž o nejpříšernějšího moderátorského zoufalce

26.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politickým televizním debatám

Štěpánek (Trikolora): Vyhlašuji soutěž o nejpříšernějšího moderátorského zoufalce
Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Politické televizní debaty se staly nekoukatelnými. Žádný normální člověk nemůže takový paskvil, co nám televize nabízejí, přečkat bez úhony. Hlavním viníkem jsou neschopní moderátoři, Moravcem počínaje, Tománkovou, Takáčem, Řezníčkovou, Řezníčkem a Volfovou pokračuje a u kotelnice Jílkové konče.

Nemám potřebu tu znovu vypisovat, co všechno moderátoři dělají špatně, jedna věc ale z toho všeho trčí jak péro z gauče. Neumějí skrýt, kde bije jejich politické srdce, a když se nyní po volbách politická karta obrací, je to vidět ještě víc než dříve.

U toho nekoukatelného paskvilu jim zdárně asistují dosavadní vládní politici, kteří navzdory všem svým pokleskům, kauzám a kriminálním skandálům sami sebe obsadili do role morálních majáků, kteří mají tu nekonečnou drzost mistrovat a nálepkovat ostatní.

Než takový paskvil, to raději nic. Vyhlašuji proto soutěž o nejpříšernějšího moderátorského zoufalce českých politických debat a předem děkuji za vaše nominace.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
