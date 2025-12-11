Rajchl (PRO): Kde ti potulní kejklíři nabyli dojmu, že rozumí politice?

Když jsem viděl herce Jiřího Dvořáka oblečeného v mikině s trojzubcem trousit v podcastu u Nory naprostá hausnumera o přínosu ukrajinských migrantů pro ČR, jež nemají vůbec nic společného s realitou, a k tomu vykládat cosi o uvažování v souvislostech, tak mi hlavou běžela jediná myšlenka.
Kde ti potulní kejklíři bez jakéhokoliv ekonomického či právního vzdělání nabyli dojmu, že rozumí politice?
Já taky nechodím do pochybných talkshow mudrovat o tom, jak má zahrát čerta nebo tancovat ve Stardance.
Tak bych jen rád požádal všechny tyhle Dvořáky, Polívky, Hřebejky a další samozvané politology, aby přestali zneužívat své mediální známosti k šíření bludů, o kterých nevědí zhola nic, a které bych v jakékoliv debatě vyvrátil za 30 vteřin.
Nikoho tím neohromíte - jen se tím totálně znemožňujete.
JUDr. Jindřich Rajchl
