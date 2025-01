Štěpánek (Trikolora): Za katr nepatří Okamura, ale političtí lokajové

Volební grafika, se kterou šla SPD a spol. do podzimních voleb prý šířila strach. Nejvíc křiku bylo nad černým „doktorem“ s nožem. Je v lidské přirozenosti, že ošklivé věci raději vytěsňujeme, ale tváří v tvář realitě bychom neměli podléhat klamu a strkat hlavu do písku. Opravdu je taková předvolební grafika moc? Opravdu je motivem pouze šíření strachu? Není to daleko spíš důrazné varování? Varování před tím, jak nebezpečným směrem se země západní Evropy ubírají. A spolu s nimi i ta naše země.

Stačí se zamyslet nad tím, co se aktuálně děje ve Velké Británii, kde právě kulminuje snad největší migrační skandál spojený se sexuálními trestními činy páchanými pákistánskými gangy a tolerovanými britskými orgány. Stačí se projít, pokud najdete tu odvahu, předměstími a někde už i centry západoevropských metropolí. Stačí sledovat nárůst kriminality a vzpomenout na tu nekonečnou řadu teroristických útoků z posledních let. Naposledy o Vánocích v Magdeburku. Evropská unie čelí naprosto nezvládnuté masové migraci a nebezpečnému šíření militantního islámu.

A za této situace přichází policie se žádostí o stíhání šéfa opoziční strany kvůli tomu, že na toto nebezpečí upozorňuje a že před ním varuje? Fakt už se ti policajti dočista zbláznili? Nebo snad plní zadání od Fialovy vládní garnitury v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem?

To vše za situace, kdy v České republice vládne slabá lokajská vláda, jež namísto toho, aby se tomuto sebevražednému trendu vzepřela, aktivně ho podporuje. Co jiného je Rakušanův podpis pod migračním paktem? Co jiného může být důsledkem takové politiky než že všechno to, co vidíme na západ od nás, v Německu, v Nizozemsku, v Belgii, ve Švédsku, v Itálii, ve Francii, ve Velké Británii, se dříve či později přesune i do našich měst?

Z roku 2015 jsme se nepoučili

V roce 2015 jsem se spíše shodou okolností, než že by to bylo vyloženě moje téma, nachomýtl u nadějných okamžiků Bloku proti islámu. Vše, před čím jsme varovali, se naplňuje. Já už tehdy upozorňoval na negativní roli médií, která na téma islamizace a evropské civilizační sebevraždy neumožňují svobodou nepředpojatou debatu a každého, kdo je k nelegální masové migraci kritický, šmahem označí za xenofoba.

Co se od té doby změnilo? Přesun nekompatibilního obyvatelstva z problematických zemí do EU pokračuje, vnější hranice EU nikdo nebrání, vnitřní neexistují, návratová politika nefunguje, jediným smyslem migračního paktu je distribuovat migranty i do zemí, které nejsou v první linii. Vše běží podle osvědčeného unijního scénáře. Problematická věc, v tomto případě kvóty, které původně neprošly, se kosmeticky upraví, celé se to nazve jinak a pak se to na sílu protlačí. Věřit, že budou existovat nějaké výjimky, může jen dokonalý trouba.

Střední a východní Evropa ještě má šanci, ale je za minutu dvanáct. Ty obrázky, za které nyní Okamuru kriminalizují, jsou varováním. Možná dokonce posledním varováním. Na místě není se pohoršovat, je čas přemýšlet a jednat. Za katr nepatří Okamura, ale policejní, prokurátorští a političtí lokajové sloužící sebevražednému eurounijnímu trendu.

(Psáno pro Deník TO.)

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky