Sterzik (Stačilo!): Zákazy Fialovu vládu nezachrání

Tak nám naše demokracie skutečně dozrála do žaludečních vředů. Po pětatřiceti letech, co KSČ předala moc bez jediného výstřelu a jediné kapky krve, vzdala se vedoucí úlohy a distancovala se od minulosti, dostala od naší hodnotové politické věrchušky milý dárek. Zákaz propagace komunismu… Přišlo to ve chvíli, kdy na Hradě sedí bývalý komunistický rozvědčík, vrchním prokurátorem byl Igor Mříž, než se rozhodl raději s touto vládou nespojovat svou budoucnost, a hlasitými propagátory jsou Danuše Nerudová, rozená Peslarová, a Martin Exner, syn Václava Exnera…

Po pětatřiceti letech dospěla demokracie do stavu, kdy si myslí, že proti komunismu konečně zvítězí tím, že zakáže srp a kladivo. Už se nesnaží zvítězit silou myšlenky, silou lepšího názoru, silou plnější ledničky, silou otevřených hranic nebo silou vyspělejší ekonomiky. Dospěla do stavu, kdy jí zbývá už jen nejtupější a vždy neúspěšná síla inkvizice. Rozmáhá se nám tady nebezpečná myšlenka a my jí budeme čelit tím, že ji lidem zakážeme… Svatá prostato! Nic se od Husa a Galileiho nenaučili.

Všimněte si, že se zákazem komunistických symbolů přišla naše hodnotová vláda přesně ve chvíli, kdy jsme dospěli do našeho snědeného krámu. Přišli s tím ve chvíli, kdy lednička přestává být plná, kdy Německo není žádná zaslíbená země, kdy lidé pracují, ale nevydělají si tím na slušné živobytí, kdy se Evropská komise chová hůř než sovětské politbyro a kdy máme posílit světový mír neutuchajícím zbrojením, proti kterému byly Brežněvovy požadavky vlastně směšně malé.

Ano, pětatřicet let po porážce komunismu se zřetelně a viditelně vrací důvody, proč kdysi komunismus vznikl. Vrací se slumy, bída, nemoci i válka. Vrací se nebezpečné ulice, drahota, inflace, cukr pro lepší lidi a bič pro ty dole. Některým už domů nakukuje hlad, jiným takové zoufalství, že je alkohol jediné řešení. Vrací se arogance moci, vrací se panská láska a vlastně se vrátila i dokonalá klerikální propaganda, že vaše bída je trestem za vaši malou víru v grýndýl a apoštolská veličenstva v Bruseli. V neděli už v kostele vlastně nic jiného neuslyšíte… a z televize také ne.

A spolu s důvody, proč kdysi komunismus vznikl, jsme vznikli i my! Protože už je zase důvod mluvit za chudé a okradené. Zase je důvod mluvit za národ i vlast. Je důvod se bránit nadnárodní korporátní ekonomice a je důvod poukazovat, kdo všechno se od Black rocků nechal koupit! Zase je důvod zastávat se marginálních, nezaměstnaných a vůbec obyčejných lidí, kterým tato vláda hodila na záda náklady na svoji válku, která nemusela vůbec být. A ne, není to jen chyba v matrixu této demokracie. Je to záměr!

Vy, zakazovači v Poslanecké sněmovně, vy si myslíte, že v noci sníme o Sovětském svazu? Nebo že máme doma oltáříčky, na kterých je srp a kladivo? Myslíte si, že posloucháme Putina, nebo Si Ťin-pinga? Nemůžete být dál od pravdy!

My myslíme na ty, které jste okradli. Myslíme na ty, které chcete odvést jako potravu pro kanóny do války, která není naše. Myslíme na děti, které nemají na školní obědy ani na pomůcky. Ano, myslíme i na všechny ty slumy, kam jste odlifrovali „nepřizpůsobivé“ a nechali jste je tam.

Myslíme na ty, kteří nemohou sehnat zubaře či obvoďáka. Myslíme na ty, které necháváte chcípnout bez péče. Myslíme na ty, které nespravedlivě vláčíte po soudech, při setkáních si připomínáme ty, které jste utýrali vaší tvrdou spravedlností. Myslíme na ty, které jste zavřeli do vězení. My nesbíráme peníze na brožury pro intelektuály, ale na právníky proti vaší mocenské zvůli.

Myslíme na naše děti, kterým jste sebrali možnost pořídit si vlastní bydlení a chuť založit rodinu. Myslíme na padesát tisíc dětí, které se kvůli vaší katastrofální politice vůbec nenarodily. Myslíme na elektrárny, které zavíráte, doly, které zaplavujete, a ocelárny, které už nikdo neobnoví. Myslíme na bilion korun, kterým krmíme celou Evropu, myslíme na to, jak korporátní mrchožrouti rvou maso z těla naší matky vlasti.

To kvůli vám jsme zpět! Kvůli vaší neschopnosti, prolhanosti, korupci a mafiánské bohorovnosti. Jsme zpět, protože lidé nemají zastání, protože tohle už není jejich země. Jsme zpět, protože se vrátil mor, neštovice, bída a svrab. Jsme zpět, protože odhodlaná, bojovná a hlasitá levice ve sněmovně zoufale chybí.

Myslíte, že tohle zastavíte tím, že zakážete srp a kladivo? Jste hlupáci!

Zastavte bídu, zastavte rozkrádání, zastavte drancování, zastavte válčení. Nás můžete zastavit jen tím, že se budete o lid starat jako dobrý otec o své děti. Kecy o hodnotové politice to fakt neuděláte a váš zákaz nijak nezvedne popularitu Blyštivého Péti. Ale naši popularitu zvedne zaručeně. Ony totiž volby mohou něco změnit, a proto se je snažíte zakázat. Možná můžete zrušit volby, ale myšlenku zakázat nemůžete. Stejně tak žádný zákaz nezvrátí jednosměrný odchod lidí od vás k nám. Nepřestaneme volat: „STAČILO!“

Nepřestaneme myslet na obyčejné lidi, pro které máte jen pohrdání. Nepřestaneme být tribuny těm, kteří sami křičet nemohou. Jsme hnutí nového začátku, o sto padesát let poučenější a o pětatřicet let pokornější. Ne, nebudeme to dělat stejně jako kdysi. Doba se změnila a změnili jsme se i my. Ale jsme tady ze stejných důvodů jako tenkrát. Jsme tady, protože se vrátily lidské pohromy, vrátila se panská zpupnost, vládne nám ukázkový Otec Goriot a chystá nám středověkou bezemisní budoucnost banánové republiky bez tanečnic s kakakovou pletí, ale zato s islámským fundamentalismem.

Náš program není nic jiného než to, co bylo ještě před pár lety normální a lidé si to ještě pamatují. Ale je to program, který nasadí opratě všem supům kteří tady hodují… přišli jsme jim totiž ukázat, že česká země ještě není mršina. Přišli jsme ukázat, že se nenecháme rozpustit v bruselské jednotě bez odporu. Ještě nezemřela vlast v našich srdcích, ještě nejsme všichni zaprodaní, ještě jsme všichni nezhloupli. Zhlédli jsme se v obyčejných lidech. Naše symboly jsou živé. Jsou to ti, kterým berete budoucnost. Za ty mluvíme a bijeme se! Nikdy je nezradíme! Na korouhve jsme si namalovali světlo na konci tunelu či svítání po tmavé noci. My neproklínáme tmu, ale zapalujeme alespoň malou svíčku.