Elektřina zdarma? Ministr Hladík chce pro domácnosti zavést „noční proud“. Kritici Green Dealu mají žně

26.08.2025 8:36 | Monitoring

Ministerstvo životního prostředí hledá cesty, jak zmírnit dopady plánovaného rozšíření emisních povolenek na domácnosti. Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) v reakci na obavy veřejnosti navrhuje nový model, inspirovaný známým „nočním proudem“. Elektřina by měla být ve vybraných denních hodinách zcela zdarma. Návrh okamžitě vyvolal rozporuplné reakce.

Elektřina zdarma? Ministr Hladík chce pro domácnosti zavést „noční proud“. Kritici Green Dealu mají žně
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Zatímco ministr Hladík mluví o možnosti úspory a efektivnějším využití obnovitelné energie, opozice považuje plán za nefunkční a zavádějící.

Ministr životního prostředí návrh prezentoval jako praktickou odpověď na rostoucí náklady domácností a zároveň podporu zelené transformace. „Všichni si pamatujeme časy, kdy existoval noční proud. Moje maminka měla na skříňce přilepený rozpis hodin a podle toho prala nebo zapínala jiné spotřebiče. V dnešní době to může být ještě jednodušší. Stačí, když domácnostem řekneme: Zítra mezi 11. a 15. hodinou bude elektřiny hodně, využijte ji zdarma,“ uvedl Petr Hladík (KDU-ČSL).

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 7619 lidí
 Podle ministra by z nového systému mohly těžit především senioři, rodiče na mateřské nebo ti, kdo jsou schopni si chod domácnosti plánovat pomocí chytrých technologií. Výsledkem by podle něj měla být nejen úspora, ale i efektivnější využití přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Na návrh ministra však ostře zareagoval Luboš Zálom ze Svobodných. Ten považuje nápad za součást širší politické strategie, která podle něj nevede k úlevám, ale k dalším nákladům pro občany. „Ministr Hladík se snaží voliče, kteří se oprávněně obávají, jak se hanebná politika emisních povolenek brzy podepíše na jejich účtech za energie, uchlácholit. Prý zařídí, že noční proud bude zcela zdarma. Je to samozřejmě lež,“ uvedl Zálom.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
13%
6%
hlasovalo: 6812 lidí
 Podle něj plán zcela popírá směr, který Evropská unie v oblasti klimatické politiky nastavila – tedy zvyšování cen energií s cílem měnit spotřebitelské chování. Tvrdí, že tzv. „elektřina zdarma“ není realistická a slouží spíše jako zástupný předvolební slib. „Zelenou politiku a likvidaci funkční energetiky je potřeba kategoricky odmítnout. A ne si vymýšlet hlouposti typu ‚noční proud zdarma‘,“ dodal Zálom.

Téma emisních povolenek pro domácnosti, které má být součástí klimatického balíčku EU, vyvolává v české společnosti silné reakce. Zatímco vláda slibuje kompenzační mechanismy a inovativní řešení, kritici – zejména z řad Svobodných – varují před rostoucí zátěží pro domácnosti a oslabením ekonomické svobody.

Předseda Svobodných Libor Vondráček dlouhodobě poukazuje na to, že politika Green Dealu podle něj zasahuje do života lidí způsobem, který omezuje jejich práva a svobodu rozhodovat se. „Místo ochrany přírody se lidem vnucuje nákladná regulace,“ uvedl před časem Vondráček, který vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě ostřeji Green Deal kritizuje volební lídryně Svobodných a známá ekonomka Markéta Šichtařová. „Zelená dohoda pro Evropu likviduje naši energetiku, průmysl, životní úroveň i peněženky… Jde v zásadě o antihumánní ideologii, protože říká, že planeta je pro ni v podstatě důležitější než člověk,“ uvedla již dříve.

Psali jsme:

Česká vzpoura proti zeleným odpustkům? Podle Vondry je na dobré cestě
„Zelenskyj nechce kompromis?“ Turek udeřil: Trumpovi odkývou všechno
„Smrtící.“ Dostálová odhalila prioritu ANO
Fiala má republiku a partaj jako na pitevním stole. Tady píchnu a uvidím, jestli to tamhle zacuká. Slovo členky ODS ze staré školy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

elektřina , energetika , EU , KDU-ČSL , Svobodní , Zálom , Hladík , Libor Vondráček , Green Deal

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s nápadem ministra Hladíka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Jste pro zrušení neziskovek?

Děkuji za případnou reakci, i když co koukám, tak čekat budu asi marně

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nejnižší chudoba v ČR, jásalo SPOLU. A pak přišla rána

4:46 Nejnižší chudoba v ČR, jásalo SPOLU. A pak přišla rána

Nejnižší chudoba není v Česku, jásaly strany koalice SPOLU. Současně však vládní resorty chtějí rozd…