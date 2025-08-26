Elektřina zdarma? Ministr Hladík chce pro domácnosti zavést „noční proud“. Kritici Green Dealu mají žně

Zatímco ministr Hladík mluví o možnosti úspory a efektivnějším využití obnovitelné energie, opozice považuje plán za nefunkční a zavádějící.
Ministr životního prostředí návrh prezentoval jako praktickou odpověď na rostoucí náklady domácností a zároveň podporu zelené transformace. „Všichni si pamatujeme časy, kdy existoval noční proud. Moje maminka měla na skříňce přilepený rozpis hodin a podle toho prala nebo zapínala jiné spotřebiče. V dnešní době to může být ještě jednodušší. Stačí, když domácnostem řekneme: Zítra mezi 11. a 15. hodinou bude elektřiny hodně, využijte ji zdarma,“ uvedl Petr Hladík (KDU-ČSL).
Mgr. Petr Hladík
Na návrh ministra však ostře zareagoval Luboš Zálom ze Svobodných. Ten považuje nápad za součást širší politické strategie, která podle něj nevede k úlevám, ale k dalším nákladům pro občany. „Ministr Hladík se snaží voliče, kteří se oprávněně obávají, jak se hanebná politika emisních povolenek brzy podepíše na jejich účtech za energie, uchlácholit. Prý zařídí, že noční proud bude zcela zdarma. Je to samozřejmě lež,“ uvedl Zálom.
Téma emisních povolenek pro domácnosti, které má být součástí klimatického balíčku EU, vyvolává v české společnosti silné reakce. Zatímco vláda slibuje kompenzační mechanismy a inovativní řešení, kritici – zejména z řad Svobodných – varují před rostoucí zátěží pro domácnosti a oslabením ekonomické svobody.
Předseda Svobodných Libor Vondráček dlouhodobě poukazuje na to, že politika Green Dealu podle něj zasahuje do života lidí způsobem, který omezuje jejich práva a svobodu rozhodovat se. „Místo ochrany přírody se lidem vnucuje nákladná regulace,“ uvedl před časem Vondráček, který vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji.
Mgr. Libor Vondráček
Ještě ostřeji Green Deal kritizuje volební lídryně Svobodných a známá ekonomka Markéta Šichtařová. „Zelená dohoda pro Evropu likviduje naši energetiku, průmysl, životní úroveň i peněženky… Jde v zásadě o antihumánní ideologii, protože říká, že planeta je pro ni v podstatě důležitější než člověk,“ uvedla již dříve.
autor: Karel Výborný