Svobodní: Společně to dokážeme

Společně to dokážeme! Desítky koalic, stovky pracujících členů, tisíce kandidátů. Půl roku jsme pracovali na přípravě do komunálních voleb a teď se dostáváme do závěrečné fáze.

Nabídneme vám své služby skoro ve stovce měst a obcí. Chceme méně zbytečných a složitých vyhlášek, místních daní a poplatků, vrátit peníze lidem pomocí voucherů, hospodaření bez dluhů, péči o veřejný majetek místo dotací, transparentnost na radnicích. Chceme obce, které nevychovávají občany a nechávají maximální prostor jejich svobodě a odpovědnosti - možnostem samostatně se rozhodovat a vybírat z více možných variant.

Pojďte do toho s námi.

Budoucnost začíná dnes.

