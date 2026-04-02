Svobodová (Piráti): Zvýšení rodičáku na 420 tisíc

03.04.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prorodinné politice.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Měla jsem možnost prezentovat náš prorodinný balíček na kulatém stole, který se zabýval férovostí zdanění nízkopříjmových poplatníků. Diky moc @jpapajanovsky za pozvání a možnost pobýt v tak dobré společnosti.

Náš prorodinný balíček:

  • zvýšení slevy na poplatníka,
  • srovnání slevy na první a druhé dítě (zvýšení),
  • zvýšení rodičáku na 420 tis. Kč,
  • sjednocení sociální dávky pro domácnosti s 1 až 3 násobkem životního minima.

Samozřejmě s příslušnou valorizací, která zajistí předvídatelnost a vyvaruje nás skokových navýšeních, které budou vždy nefér, protože budou od nějakého data.

RNDr. Vendula Svobodová

  • Piráti
  • poslankyně
