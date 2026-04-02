Svobodová (Piráti): Zvýšení rodičáku na 420 tisíc

Měla jsem možnost prezentovat náš prorodinný balíček na kulatém stole, který se zabýval férovostí zdanění nízkopříjmových poplatníků. Diky moc @jpapajanovsky za pozvání a možnost pobýt v tak dobré společnosti.
Náš prorodinný balíček:
- zvýšení slevy na poplatníka,
- srovnání slevy na první a druhé dítě (zvýšení),
- zvýšení rodičáku na 420 tis. Kč,
- sjednocení sociální dávky pro domácnosti s 1 až 3 násobkem životního minima.
Samozřejmě s příslušnou valorizací, která zajistí předvídatelnost a vyvaruje nás skokových navýšeních, které budou vždy nefér, protože budou od nějakého data.
RNDr. Vendula Svobodová
