TOP 09: Novela regulující vjezd automobilů do metropole je nesystémový paskvil

Dle návrhu, kterým se budou radní hlavního města Prahy zabývat na dnešním zasedání, by v nejvážnější smogové situaci do města nesměly vjíždět nákladní automobily nad šest tun a také polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí buď sudým, nebo lichým číslem.

"Než se vedení Prahy odhodlá k nějakému konkrétnímu řešení, smog v metropoli se rozptýlí. Ostatně stejně jako v loňském roce," říká k tomu předseda klubu zastupitelů za TOP 09 Václav Novotný. "Současná pražská koalice místo reálných činů krmí veřejnost neustálými sliby," dodává.

Předložená novela regulačního řádu podle TOP 09 navíc přichází pozdě. "Pamatuji si velice dobře, jak radní v loňském roce slibovali, že připraví koncepční protismogová opatření včas. Příslušná pravidla měla být hotová už na podzim, aby byl dostatek času na jejich projednání a hlavně, aby na ně byla připravená veřejnost," uvádí k tomu dále bývalý náměstek pro infrastrukturu a životní prostředí Jiří Nouza (TOP 09), který se v době působení na magistrátu intenzivně věnoval problematice zavedení nízkoemisních zón. Toto opatření by v případě jeho realizace sice vyžadovalo širokou odbornou diskusi, ale bylo by podle TOP 09 alespoň systémové.

Podle opoziční TOP 09 by bylo z dlouhodobého hlediska také mnohem efektivnější, kdyby vedení Prahy investovalo do realizace P+R, která by dopravě v Praze velmi ulevila. "To, že poslední době v Praze vznikla tři nová parkoviště, o kterých řidiči buď vůbec neví, nebo je nechtějí využívat z důvodu velké vzdálenosti od MHD, rovněž svědčí o efektivním řízení města," dodává na závěr Václav Novotný (TOP 09).

