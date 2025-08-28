Trikolora: Rozhodující je formální projev vůle při registraci

Strana Volt Česko podala návrhy ke krajským soudům na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí SPD a Stačilo!, protože podle nich jde o nepřiznané koalice. Pardubický soud návrh odmítl.
Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil registraci kandidátní listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD údajně spolupracuje s dalšími stranami Trikolora, PRO a Svobodní a v kampani vystupují společně. Soud ale tyto námitky odmítl, vyplývá z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce.
Podle strany Volt Česko jde o nepřiznanou koalici s cílem obejít přísnější uzavírací klauzuli pro koalice. Podle soudu o tom, zda jde o samostatnou kandidátku, nebo koalici, rozhoduje výlučně samotný politický subjekt. Na kandidátce SPD v Pardubickém kraji byli pouze členové SPD a jeden kandidát bez politické příslušnosti, žádný člen jiné strany.
Ani kdyby na kandidátce byli i členové jiných stran, neznamenalo by to podle soudu automaticky koalici. Takový postup je přípustný a Ústavní soud jej již označil za legitimní formu spolupráce menších stran. Registrující krajský úřad nemá oprávnění zkoumat skryté koalice, rozhodující je formální projev vůle politického subjektu při registraci.
