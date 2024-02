Turek (ODS): 5G sítě sice nejsou vidět, budou se ale dotýkat celé společnosti

reklama

Odborné setkání se uskutečnilo za účasti předních odborníků na technologie a zástupců Českého telekomunikačního úřadu, Dopravní sekce Hospodářské komory, SŽDC, ČEPS a ADŽ. Hlavními tématy kulatého stolu byl nový standard mobilní komunikace navržený pro železniční průmysl FRMCS a využití 5G sítí v energetice.

Místopředseda poslaneckého klubu ODS Libor Turek ve svém úvodním projevu zdůraznil strategický význam 5G sítí pro průmyslový rozvoj a inovace. „Jsem rád, že se nám tento kulatý stůl za přítomnosti expertů podařilo uskutečnit. 5G sítě sice nejsou vidět, ale dotýkají se, respektive budou se dotýkat celé naší společnosti,“ uvedl Turek.

Jaroslav Hercík ze společnosti COM PLUS, která se zaměřuje na informační technologie, seznámil účastníky s privátními 5G sítěmi a aktuální situací v České republice. Popsal klíčové vlastnosti a výhody 5G sítí při praktickém využití, co lze považovat za opravdové výhody, které potvrdilo testování vlastní privátní 5G sítě, především jde o stabilitu a bezpečnost 5G sítí. V závěru zmínil výhled do budoucnosti a sítě 6G, které se již nyní vyvíjejí a dochází k formulaci požadavků a standardů pro sítě 6G.

Zajímavé postřehy nabídl Stefan Weidmann ze společnosti NOKIA, který se věnoval využití 5G v železničním sektoru, zejména ve vztahu k přechodu ze systému GSM-R na FRMCS. Tento nový standard umožní bezpečnější a efektivnější provoz vlaků. Weidmann poukázal na výzvy spojené s implementací FRMCS, včetně nutnosti rozsáhlé aktualizace infrastruktury a zařízení.

Prezentace Milana Strofa (SUDOP) byla zaměřena na studii na trase Bratislava – Brno. Cílem projektu je zlepšení 5G pokrytí, zlepšení kvality přenosu dat i hlasu, posouzení stávající infrastruktury, investičních nákladů. V rámci posouzení stávajícího stavu infrastruktury studie definuje doplnění pokrytí stávající sítě, na slovenské straně se čeká na dobudování potřebné infrastruktury. Studie by měla být odevzdána zhruba za 6 měsíců.

Kulatý stůl představil širokou škálu perspektiv a aplikací 5G technologie, od železniční dopravy po energetiku, a poukázal na klíčové výzvy a příležitosti, které tato revoluční technologie přináší pro různé průmyslové sektory.

Závěry kulatého stolu naleznete ZDE.

