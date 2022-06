Ústecká ODS: Ústí za to stojí

reklama

Ústřední témata a kandidáty pro letošní komunální volby dnes představilo vedení ústecké ODS. Zaměřit se chtějí zejména na zvýšení bezpečnosti v celém městě a na jeho vzhled, na zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání, podporu turismu, ale v neposlední řadě také na to, aby radnice byla pro občany Ústí přístupnější a pomáhala jim snadno řešit jejich potřeby. Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 79% Ne 19% Nevolil bych 2% hlasovalo: 2764 lidí

Během tiskové konference v kavárně V Klášteře se představili jak všichni lídři kandidátek, tak i kandidát do Senátu Martin Balej. Kandidát na ústeckého primátora a lídr kandidátky v komunálních volbách Michal Šidák by rád navázal na úspěch ODS na celostátní úrovni.

„Ústecká ODS prošla v posledních letech proměnou a ráda by výrazně promluvila do komunálních voleb. Protože v současné době rozvoj města stagnuje, chtěli bychom to napravit a říkáme: „Ústí nám za to stojí“. Plně si ale uvědomujeme, že získat silnou podporu ve volbách nebude jednoduché. Bez ní však nemůžeme náš program účinně prosadit. Značka ODS je silná po loňských parlamentních volbách a my bychom to rádi potvrdili i ve volbách komunálních. Zároveň bychom chtěli navázat lepší spolupráci s Ústeckým krajem, která je pro naše město prospěšná. Právě krajští politici ODS jsou pro nás příkladem a výzvou. Jsem si jistý, že naši kandidáti jsou dostatečně kvalitní, aby se zasadili o zlepšení různých oblastí veřejného a občanského života. Modrá bude zase dobrá,“ říká Michal Šidák, lídr kandidátky ODS a ředitel ústeckého gymnázia.

Šidák povede kandidátku ODS do Zastupitelstva Ústí nad Labem stejně jako do městského obvodu Severní Terasa, dvojkou na magistrát bude současný náměstek primátora Pavel Tošovský. Dalšími lídry kandidátek do městských obvodů jsou: Jan Vácha (ÚL – město), Aleša Kymličková (ÚL – Střekov) a Liana Wagnerová (ÚL – Neštěmice).

O post senátora se bude ve volebním obvodu Ústí nad Labem ucházet Martin Balej, rektor ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. „Velmi si vážím získané podpory pro kandidaturu do Senátu. Jako rektor jsem téměř osm let pracoval na rozvoji naší univerzity a tím se i podílel na změně celého regionu. Nyní chci věnovat svoji energii a čas Ústecku a severním Čechám na celostátní úrovni. Některé věci se prostě nedají rozhýbat jen z Ústí. Náš kraj se dlouhodobě potýká s celou řadou problémů. Abychom je konečně úspěšně zvládli a nezůstali stále jen otloukánkem České republiky, potřebujeme jak změnu celostátní legislativy v sociální oblasti na jedné straně, tak i celkovou kultivaci veřejného prostoru tady u nás, a to včetně politické reprezentace. Jsem přesvědčený o tom, že z pozice senátora se dá našemu regionu pomoci daleko víc, než se tomu dělo doposud. A proto hodlám pozornost Senátu obrátit na sever,“ říká Balej.

