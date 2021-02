Valachová (ČSSD): Všichni se chceme zbavit podstandardních a drahých ubytoven

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já představím dva pozměňovací návrhy, které předkládáme.

První se týká - a je to samostatný pozměňovací návrh - toho, co podle mého soudu je velmi důležité, a sice umožnit hradit dávkou na bydlení také fond, v uvozovkách, podnájemní v rámci družstevního bytového fondu. Na příště, pokud tento pozměňovací návrh podpoříte, já vás o to velmi prosím, by se tak za nájemce bytu pro účely zákona, který umožňuje získat dávku pomoc v bydlení, považuje i podnájemce celého bytu, který byt užívá se souhlasem vlastníka bytu. Pro účely tohoto zákona, jde-li o podnájemní vztah, nájemce vstupuje do práv a povinností vlastníka bytu a podnájemce do práv a povinností nájemce bytu.

Jednoduše řečeno, náš pořad ještě, byť tedy v minulosti vybudovaný velký družstevní bytový fond, by tak napříště, protože se jedná o velké množství družstevních bytů, navíc dostatečného standardu, kvality, přiměřenosti, mohl být takto zpřístupněn, protože formálně se jedná o podnájemní vztahy, tedy, v uvozovkách, z hlediska jejich majitelů, pokud se rozhodnou je podnajmout také lidem, kteří o to budou mít zájem. Já toto pokládám za v podstatě nejlevnější opatření pro rozšíření možnosti důstojného bydlení v tuto chvíli v rámci tedy bytového fondu České republiky, protože tento družstevní bytový fond vlastně tímto způsobem nemůže být využit.

Všichni se chceme zbavit podstandardních a drahých ubytoven a já věřím, že tento pozměňovací návrh - a trošku zneužívám situace vaším prostřednictvím, pane předsedající - že také paní ministryně financí toto podpoří. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčíslilo dopady tohoto pozměňovacího návrhu na osm set milionů, nicméně současně proti tomu je potřeba započíst řadu dalších věcí a úspor, které samozřejmě v tuto chvíli vynakládáme zvýšené náklady a ještě k tomu špatným směrem například právě na zmíněné podstandardní ubytovny, kterých se chceme zbavit, zejména samozřejmě z pohledu ochrany důstojnosti lidí, ale volají po tom také obce a města v řadě regionů, samozřejmě nejvíce v Moravskoslezském, Ústeckém či Karlovarském regionu.

Tento návrh tedy rozšíří okruh právních titulů k bytu o tzv. podnájemní vztah, který může založit nárok na dávku na bydlení. Jednalo by se o příspěvek na bydlení. U uvedeného opatření bude přínosem zejména u uživatelů družstevních bytů, členové bytových družstev, kteří mají byty v nájmu, podnajímají je se souhlasem bytového družstva, tyto byty, avšak podnájemníci nemají nárok na příspěvek na bydlení, i když jinak podmínky nároku splňují. Dosavadní striktní úprava, omezující rozhodné právní tituly pouze na vlastnický a nájemní vztah, je pociťována jako nespravedlivá, když smysl zákona je i v případech zejména družstevních bytů naplňován.

Tady jenom podotýkám, že ta nespravedlnost to odstraní nejenom z hlediska budoucích případných takových uživatelů a jak říkám, bojem s podstandardními ubytovnami a jejich likvidací, ale také zlepší situaci těch lidí, kteří v tuto chvíli tímto způsobem družstevní byty využívají, nicméně nemohou si dosáhnout na ten příspěvek na bydlení. Aby nedošlo ke zneužívání příspěvku na bydlení, je navrhováno, že se musí jednat o podnájem celého bytu, to je velmi důležité, protože znáte ty praktiky různých pokoutních ubytoven, kdy se snaží tedy nejenom samozřejmě brát důstojnost takovým nájemcům nebo podnájemcům, ubytovaným lidem, ale samozřejmě i kořistit z dávek na bydlení. A že musí s tímto vztahem souhlasit i vlastník bytu, to je jasné.

Prostou aproximaxí podílu příjemců sociálních dávek na bydlení v nájemních bytech lze odhadnout, že zhruba dvacet procent z celkového počtu podnájemníků by mohlo splnit nárok na přídavek na bydlení, to znamená, okruh příjemců by mohl vzrůst o zhruba dvacet až třicet tisíc příjemců.

Ale prosím, představte si, je to 20-30 tisíc slušných bytů, družstevních bytů, které mohou sloužit k ubytování a důstojnému bydlení lidí a rodin. Hrubým odhadem z průměrné výše dávky poskytované do nájemních bytů, by pak náklady na podnájemní formu bydlení mohly dosáhnout cca 850 milionů. To je tedy ta částka, o které jste mluvila, a já věřím, že to je ten nejlevnější způsob, v tuto chvíli nejlevnější a nejrychlejší, jak možnost důstojnějšího bydlení, zpřístupnění důstojnějšího bydlení naplnit, a věřím, že se s tímto mým názorem ztotožníte, kolegové, nejenom vy a podpoříte ten návrh, ale především se s tím ztotožní Ministerstvo financí a tuto částku zajistí. Jak říkám, ve finále bude nižší, protože ušetříme na tom, na čem chceme, to znamená, nebudeme podporovat lichváře v ubytovnách.

Děkuji za pozornost.

