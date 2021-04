Válek (TOP 09): Připomíná mi to páchání dobra

reklama

Já se pak přihlásím do řádné diskuse. Nicméně teď k té debatě, tj. debata podnikatelé - zaměstnanci.

Já se v tom ztrácím. Vždycky jsem byl jenom zaměstnanec, notabene na univerzitě, takže de facto polostátní. A mě by tedy zajímalo, tak evidentně jsou podniky, kde je pětitýdenní pracovní doba, je jich většina, a pak jsou podniky, kde není.

Tak ti, co tedy chtějí v těchto podnicích zavést tu pětitýdenní pracovní dobu, já bych taky chtěl, ale chtěl bych mít k tomu data a ta data by znamenala, že bych rád, aby tady vystoupil buď někdo z ministrů, kteří to určitě mají zanalyzované, nebo event. z předkladatelů a řekl, jaká je struktura těch podniků a co je důvod, proč tam tedy není ta pětitýdenní pracovní doba, jestli jsou to třeba podniky, co zaměstnávají sezónní zaměstnance, nebo jsou to rodinné firmy, nebo jsou to malé firmy, kde prostě to technicky nejde, nebo je to určitá část průmyslu, nebo je to nějaký region, nebo je to bestiální podnikatel, nebo co je ten důvod.

Já prostě pořád tomu tady nerozumím. Mně to připomíná to páchání dobra, když jsme chtěli zakázat kamionům předjíždět na dálnici, aniž bychom tušili, proč se to děje, a vykašlali jsme se na ty ostatní faktory, jako dodržování předpisů, vážení kamionů a já nevím to všechno, co by mělo fungovat, a nefunguje, a vymýšleli jsme zákaz předjíždění jenom proto, že jeden den nasněžilo a ministr dopravy to nezvládl a vznikal na dálnici kolaps. Tak já bych nechtěl, abychom se tímto směrem ubírali. Pojďme se bavit o faktech a velmi bych prosil tedy o tuto informaci.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



