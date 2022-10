Válková (ANO): Jde přece jenom o velmi důležitou ochranu osob

reklama

Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové,

mně to přece jenom nedalo, protože si myslím, že to je takový dobrý příklad spolupráce mezi koalicí a opozicí, a současně využiji i této příležitosti k tomu, abych upozornila, i když byly takové určité snahy, jestli nejde o nějakou politizaci, obstrukci, že bylo velmi dobře - a pan ministr zahraničních věcí to už tady také nepřímo řekl - že se nám podařilo zpřesnit některé formulace, protože tady jde přece jenom o velmi důležitou ochranu osob na jedné straně tím, že když se dostanou na sankční seznam, tak mají opravné prostředky a budou vědět, jakým způsobem postupovat, na druhé straně nám to umožní, aby skutečně ty sankce, které se přijmou na té evropské úrovni nebo na úrovni NATO, tak my jsme tady byli schopni realizovat prostřednictvím vlastní národní legislativy.

Ale na co chci upozornit a co by mělo být takovým mementem pro všechna další jednání v této citlivé oblasti, je, že tady už byl ten návrh, abychom to - a velmi hezky zdůvodněný, pečlivě jsem to poslouchala - aby byl projednán hned v prvním čtení 13. července. Teď máme přesně 13. srpna(?), čili lehce si spočítáme, že sice jsme se posunuli o čtyři měsíce, jestli počítám dobře, ale jsme rádi, že jsme chytli nejenom některé nepřesnosti, ale že jsme i zkrátili některé lhůty a zavedli tam i procesní mechanismus, který tam do té doby nebyl. O tom budu mluvit jako zpravodajka ústavněprávního výboru. Tady jsem chtěla jenom upozornit, že někdy opravdu je lepší nespěchat, nechat si ten čas a mít potom normu, ke které se přihlásí jak koalice, tak opozice. Navíc nás to reprezentuje i navenek mimo území České republiky.

Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válková (ANO): Děti a mládež opravdu chtějí samostatnou instituci Válková (ANO): Celostátní referendum ano, ale v rozumné podobě Válková (ANO): Doufala jsem, že tuto smutnou kapitolu už máme dávno za sebou Válková (ANO): Piráti, ukažte vůli skutečně zvednout ruku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama