Válková (ANO): Je otevřeno ještě asi pět zákonů včetně trestního řádu

reklama

Děkuji. To je jednodušší role samozřejmě než zpravodajky, kde člověk stále musí kontrolovat, jestli je dostatečně nestranný, objektivní a podobně. Tady v tomto případě jako diskutující jenom vyjádřím svoje přesvědčení o tom, že - a současně i kritiku, že tento návrh už tady měl ležet dávno, protože v současné době je situace v českých věznicích velmi neutěšená.

A dokonce i v této oblasti, troufnu si říct, riskantní, protože jak víme, snadno někdy můžou vzniknout i situace takzvané mimořádné, to znamená, nepokoje, neklid, nechci říct rovnou vzpoury, ale určitě různé kázeňské prohřešky, kdy odsouzení dávají najevo svou nespokojenost s podmínkami výkonu trestu odnětí svobody, a my nechtě jsme k tomu přispěli tím, že třeba odsouzení, kteří nejsou (jsou) nezaviněně pracovně zařazeni, tak se dostávají do neodůvodněně horšího postavení v porovnání s pracovně zařazenými odsouzenými, kterým se rozúčtovává pracovní odměna, a oni někdy nemají vůbec nic, žádné prostředky, poté, co se nám podařilo, teď to berte ironicky, s účinností od 1. ledna 2022 rozšířit možnost exekuce na veškeré příjmy odsouzených, takže nemají žádné finanční prostředky k dispozici na nákup hygienických prostředků, léků i věcí, které slouží k osobní potřebě, nicméně by v jednadvacátém století měly být naprosto běžné, a ten postih veškerých peněžních prostředků, které mají ve věznici, mám na mysli exekuční postih, vede potom k tomu, že Vězeňská služba musí improvizovat a snažit se udržet i klid v těch věznicích, což se zatím sice daří, nicméně to zhoršené prostředí, na které poukazuje a my jako výbor pro vězeňství jsme byli - tedy podvýbor pro vězeňství bezpečnostního výboru - jsme na to byli opakovaně těmi odsouzenými, ale i Vězeňskou službou upozorňováni, tak to rozhodně nevede k tomu, že by situace byla žádoucí a že bychom mohli být v klidu, že právní úprava, kterou jsme přijali v této oblasti, vedla k výsledkům, které jsme chtěli.

Přesný opak je pravdou. V tomto ohledu to bylo kontraproduktivní a myslím si, že jsme to už měli dávno, dávno napravit. My jsme na to upozorňovali jako opozice, na jednáních vězeňského podvýboru jsem se neustále dotazovala. Bylo mi řečeno, že Vězeňská služba, generální ředitelství, postoupilo Ministerstvu spravedlnosti svůj návrh už v prosinci minulého roku, takže v prosinci to bude rok. Bylo tam hodně připomínek. Nějak se nám to zaseklo, takže jsme dostali tento tisk bohužel až poměrně dost pozdě. A já se přimlouvám, abychom opravdu co nejrychleji tuto novelu schválili.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já sama, když jsem četla všechna ta rozúčtovávání, finanční položky, to, co musí Vězeňská služba v současné době až nesmyslně, se mně chce říci, dělat, jak tam existují dva paralelní systémy výpočtu finančních prostředků, jak se s nimi nakládá, jednak jak se nakládá s pracovní odměnou odsouzených, jednak jak se nakládá s penězi zaslanými odsouzeným do věznice, tak jsem si říkala - no to snad není možné. Proč si sami takhle tu situaci komplikujeme?

Sněmovní tisk 509 řešení navrhuje. Nejsem účetní, nevím, jestli to řešení je optimální, ale určitě je lepší než to dosavadní, a v každém případě dojde ke sjednocení nakládání s těmi peněžními prostředky, k automatizaci a asi zřejmě k elektronizaci toho systému, a právě proto je tam navrhovaná i dělená účinnost, že něco nabyde, aby se to mohlo připravit technicky, účinnosti by mělo nabýt k 1. lednu 2025.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19023 lidí

A ty opravdu bezpodmínečně nutné změny už k 1 lednu 2024. Doufám, že se to tedy stihne. Takže za mě toto vystoupení je opravdu apel na vás, kolegyně a kolegové nebo poslankyně a poslanci, abychom tuto takzvaně technickou normu, nicméně ve svých důsledcích velmi sociální a velmi potřebnou nezdržovali, abychom ji co nejrychleji projednali a abychom tedy napravili chybu, které jsme se v minulosti nechtě dopustili.

V této souvislosti upozorňuji, že je tam otevřeno ještě asi pět zákonů včetně trestního řádu. Samozřejmě vždycky jenom v těch parametrech úzce souvisejících s tou předmětnou problematikou nakládání, když to zjednoduším, s peněžními prostředky odsouzených. Já si ale myslím, že bychom této příležitosti ve vztahu k trestnímu řádu mohli využít právě proto, že jsme rezignovali na přijetí nového trestního řádu.

Neříkám, že bychom tam měli dělat velké reformní změny, to by bylo asi opravdu věcným přílepkem, ale takové ty nejdůležitější změny, které se nabízejí a nejsou co do svého rozsahu zásadní reformou, tak bychom měli v rámci druhého čtení možná zvážit. Já to avizuji proto, protože o tom přemýšlím a vůbec se mi nelíbí současná situace, kdy jsme si řekli, že do konce léta připravíme nějaký návrh změn, který bude vycházet z původního návrhu nového trestního řádu a připravíme komplexní novelu trestního řádu s novelou souvisejících ustanovení v trestním zákoníku a široko daleko nikde nic. Takže si myslím, že jakmile se otevře jakýkoliv tisk, který bude mít trestní řád, potažmo trestní zákoník otevřený, tak pokud v tomto volebním období chceme ještě něco změnit, tak tu příležitost bychom měli využít.

Já rozhodně o tom vážně s některými svými kolegy, poslanci a poslankyněmi přemýšlím. Času bychom měli mít na to relativně dost, ale už ne jaksi netermínovaně, čili v rámci druhého čtení. Podívejme se i nejenom na ten samotný návrh, ale i na ty související normy, které jsou právní předpisy otevřené, zejména ten trestní řád.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Válková (ANO): Nechápu, proč média neustále říkají, že chceme trestat náhradní matky Válková (ANO): Trestní právo má být prostředkem ultima ratio nejzazším Válková (ANO): Soudci mohou hnát snížení svých platů až k Soudnímu dvoru Evropské unie Válková (ANO): Senioři se bojí, bojí se oprávněně, je to nepravda, co jste tady řekla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama