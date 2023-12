Vích (SPD): Výzbroj z armádních skladů za miliardy Ukrajině nepomohla

reklama

Konečně se dozvídáme, co vlastně bylo na Ukrajinu z vojenského vybavení České republiky zasláno. Podle ČTK, která cituje ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) „Od začátku války Česko Ukrajině dodalo vojenské vybavení v hodnotě 6,2 miliardy korun, například bitevní vrtulníky, tanky, bojová vozidla pěchoty samohybné houfnice a raketomety. V armádních zásobách už ale vhodný materiál k poslání Ukrajině není."

Když to porovnáme s vnitrostátními výdaji, je to jako nedávné náklady na celoroční provoz České televize (do roku 2020) anebo rozpočet Správy státních hmotných rezerv na dva roky. A je také otázka, jak to bylo počítáno, jaká zůstatková hodnota byla do výpočtu zahrnuta a zda vše opravdu doputovalo až na Ukrajinu. V Africe se čas od času objevují zbraně české výroby, které se tam teoreticky vůbec neměly dostat. Taková je realita.

Je kuriózní, že tato informace zřejmě zcela neproběhla pětikoalicí, takže když nedávno jela na výlet předsedkyně Poslanecké sněmovny, Markéta Adamová Pekarová, spolu s Milošem Vystrčilem, předsedou Senátu, do Kyjeva a naslibovali tam dodávky dalších zbraní a munice, bylo dost překvapivé, že najednou z Prahy, od ministryně Černochové, zaznělo něco jiného a sice, že již není co dávat, resp. že „v zásobách armády už není moc vojenského materiálu, který by Česká republika mohla Ukrajině poslat." Tato věta zazněla ve veřejnoprávní televizi 26. listopadu. Zmírnění přinesl jen komentář, že „firmy dostávají vývozní licence".

Nyní se opravdu ukazuje, že se Ministerstvo obrany ČR mezitím domluvilo se soukromými zbrojními firmami z ČR, že se budou vydávat licence na vývoz. Tedy úplně jako na Slovensku. Změnou je, že další zbrojní dodávky už zjevně budou za peníze Ukrajiny, nebo těch, kdo jí půjčí nebo pošlou dar. Což je i snaha Evropská unie, která usiluje o to, aby byl schválen další balík pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard euro. Zatím to zablokoval maďarský premiér Viktor Orbán svým právem veta. Celkově je plán EU takový, že jednotlivé státy by poskytly 17 miliard Euro a 34 miliard euro by byla půjčka EU. Sankce uvalené EU na Ruskou federaci navíc nefungují. Jedná se tak v podstatě o vyhozené peníze.

Ohledně licencí pro vývoz zbrojního materiálu na Ukrajinu je ohromující rozsah v celkové výši 117 miliard korun, jak uvádí ČTK. Sice realizovaných vývozů je zatím jen za 51,2 miliard Kč, ale i tak je to hodně. Zajímavé také je, že Polsko podle dostupných informací začalo vyžadovat tranzitní licence. Nezapomínejme ale také na to, co bylo České republice za materiální pomoc Ukrajině přislíbeno. ČR se vzdala skladových zásob BVP a tanků T-72 výměnou za příslib obdržení čtyřicet let starých tanků Leopard 2A4 z Německa. Zatím jich přišlo 14 a jemně řečeno nemají úplně nejlepší pověst mezi vojenskými odborníky a budou se muset nákladně modernizovat. Na ty nejmodernější tanky Leopard 2A8 se teprve čeká a zatím to vypadá, že si je budeme muset koupit. A bude to drahé.

Takže když to shrnu, vyprázdnili jsme naše zbrojní sklady, dost možná i od toho, za co v dohledné době nemáme náhradu, a teď se čeká jak to všechno dopadne. Armáda díky těmto krokům vlády nemá schopnosti obrany našeho státu, ani teritoriální obrany jak mírově, tak válečně. Kdy Armáda ČR obnoví své schopnosti, které touto neuváženou politikou vůči podpory Ukrajině ztratila, a o kolik více nás to bude stát, to ukáže až budoucnost. Tato cena ale bude vysoká a bude na příští vládě schopnosti armády dostat na požadovanou úroveň. Zatím to jsou vyhozené peníze umocněné plánem nakoupit předražené americké stíhací letouny F-35 za stovky miliard korun.

Ukrajina cíle dlouho připravované ofenzivy nesplnila a naopak v současné době přebírají iniciativu vojska Ruské federace. Ukrajině docházejí zdroje finanční, materiální ale zejména lidské. Podpora ze zahraničí (zejména z USA) slábne a také u nás již více než polovina občanů dodávky zbraní a podporu Ukrajiny odmítá. Nejnověji v podpoře Ukrajiny také zaznělo veto Maďarska na úrovni Evropské unie. Prezident Zelenskyj obchází velitele armády Zalužného. Objevují se informace, že vojska Ruské federace jsou druhou nejlepší armádou na světě. Před rokem byly informace diametrálně odlišné, resp. neobjektivní a jednostranné.

Ukrajina nemůže Ruskou federací vojensky nikdy porazit. To jsem ale tvrdil již před téměř dvěma roky. Po ukončení konfliktu bude potřeba přijímat kompromisy z obou stran a to bude pro americké jestřáby v naší pětikoalici, prosazující bezbřehé transatlantické vazby, velká prohra. Ale je potřeba se na to po všech stránkách připravit, protože to tak podle všeho skutečně bude a to nejpozději nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu.

