Vícha (ČSSD): A vy se divíte, že obce se bojí v tuto chvíli toho, co bude?

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové. Přiznám se, že se od rána cítím rozpolcen ve věci tohoto návrhu zákona. A to proto, že tady jsou rozumné návrhy z hospodářského výboru týkající se kompenzace krajů. Je tady ovšem také velmi rozumný návrh kolegy Canova. A je paradox, že diskuze o kompenzačním bonusu na jaře se stejně jako teď změní z diskuze o podpoře podnikatelů vždycky na tu diskuzi o tom, co vykompenzovat obcím a krajům.

A myslím si, že by to samozřejmě tak vůbec nebylo ani na jaře, ani teď, kdyby vláda zaprvé ten bonus nevyplácela zrovna z toho druhu daní a kdyby hned na začátku myslela na to, co by mělo platit obecně. Nejenom teď v době krize, nejenom v době covidu, ale obecně. Jestliže přijímáme jakýkoliv legislativní návrh, který rozdává z cizího, teď mám na mysli obce a kraje, tak bychom to měli obecně vykompenzovat.

Já vím, že paní ministryně se teď asi bude zlobit, protože ona tady řekla – a přiznám se, že jsem chtěl původně vystoupit hlavně na její podporu, a to ne proto, že jsme se spojili s klubem ANO a založili společný klub pro region, ale protože jsem chtěl uvést férová čísla z naší obce, jak to vypadá zatím s daňovými příjmy. Ale přiznám se, že když použila slova o velkorysé částce kompenzačního bonusu, když použila slova o společném dýchání, o přebytku obcí a o nízké investiční aktivitě obcí, tak se mně začalo těžce dýchat. A to nemám covid.

Takže nejprve k tomu, co jsem chtěl hned na úvod férově říct. Když jsme tady na jaře hovořili o kompenzaci obcím, navrhli jsme tuším 1150 Kč, vláda pak přidala 50 Kč a pak při další změně toho kompenzačního bonusu vláda přidala dalších 50 Kč. Čili jestli tady mluvíme o velkorysé částce, tak velkorysá byla vláda, která k našemu návrhu přidala 50 Kč. A znovu opakuji, říkal jsem to už tady minule, děkuji za to.

Když sem teď přišel znovu zákon o kompenzačním bonusu, první, na co jsem se chtěl podívat, je, jak to bude s obcemi a kraji. A v komentáři jsem viděl, že není třeba teď kompenzovat, protože ta skutečná výplata tehdy nebyla v té výši a obce dostaly navíc. A já jsem to za sebe vzal. Vzal jsem to, že to je férový argument ze strany ministerstva financí. Dostali jsme předtím o něco víc ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu, a proto teď nedostáváme nic. V pořádku. Jaký je aktuálně stav na naší obci za 1 – 10, dostali jsme kompenzační bonus 25 mil. Kč. Zatím na daních máme minus 21, čili ještě jsme dá se říct v plusu. Ono se to za ty dva měsíce samozřejmě zhorší, budeme v minusu, ale nebude to taková tragédie, jakou jsme čekali možná na jaře.

Ale vzhledem k tomu, co se děje teď na podzim, tak ta situace samozřejmě bude mnohem horší a bude mnohem horší zejména v příštím roce. Čili jestli bychom tady měli společně dýchat s rozpočtem České republiky, no tak to bychom na obcích byli samozřejmě už na JIPce, protože takové dluhy si my dovolit udělat nemůžeme. A z hlediska těch přebytků, ano, momentálně máme přebytky, protože při té míře nejistoty, která dneska je, tak kdo půjde do nějakého rizika? Kdo půjde do rizika, jestliže vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy a premiér dá pozměňovací návrh proti tomu návrhu, který zvýší schodek rozpočtu o dalších 80 milionů Kč? Jakou jistotu mají mít v tuto chvíli obce a kraje, jak se bude vyvíjet rozpočet příštího roku? Protože já jsem neviděl při tom pozměňovacím návrhů, že by tam bylo vykompenzování pro obce a kraje. Protože jestliže se řekne, zruší se superhrubá mzda, bude 15 %, bude to 80 miliard pro státní rozpočet, tak z toho je 20 pro obce a kraje. Je tam nějaká kompenzace? Není.

A vy se divíte, že obce se bojí v tuto chvíli toho, co bude? Já se přiznám, že jsem chtěl – a zatím pořád na tom trvám – podpořit návrh hospodářského výboru, protože kraje zatím nedostaly nic. A je to ostuda vlády, protože jestli to tam leží tak dlouhou dobu a říkáte, že 500 je moc, mohly dostat 300, mohli jste to zařadit na program jednání. Mohli jste to prosadit, schválit a bylo by to. Ale já samozřejmě, protože obce něco dostaly, v tuto chvíli cítím, že kraje by měly dostat, ale chtěl bych tady ze strany paní ministryně slyšet, že do budoucna, máme-li dýchat tedy spolu, tak že na ty obce bude pamatováno. A jestliže se zruší superhrubá mzda a bude prosazen návrh pana premiéra ve výši 15 % a bude to znamenat pro obce minus 20 miliard, že jim to bude kompenzováno.

Jestli bude paušální daň 100 Kč pro podnikatele, proto to není z téhle daně. Nebylo by z čeho brát kompenzační bonus. Jestli se snižuje někde DPH, tak by také měla být kompenzace pro obce a kraje. Vždyť ony se na tom podílejí. Aby konečně platil ten princip – rozdávám, ale nerozdávám z cizího.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, to je asi vše, co jsem vám chtěl říct. Chtěl jsem si trošku ulevit, ale přiznám se, že se necítím v tuto chvíli úplně tak v pořádku, abych věděl, jakým způsobem za chvilku budu hlasovat.

Ing. Petr Vícha ČSSD



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Canov: Pouze silné obce a silné kraje mohou pomoci restartovat ekonomiku Ministryně Schillerová: Kompenzační bonus bude cílit pouze na ty, jejichž činnost byla zakázána či omezena Nejen korona. Koalici prý štěpí i daně. A opozice se přidává k ČSSD STAN: Obce a kraje nemohou nést na svých bedrech kompenzace za opatření vlády. Peníze na investice potřebují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.